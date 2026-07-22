La Copa del Mundo 2026finalizó y con ello se activó el mercado de pases en todo el planeta. Casemiro no perdió mucho tiempo y ya fue anunciado por su nuevo club.

El multicampeón con Real Madrid había finalizado su contrato con Manchester United, por lo que mientras jugaba la cita planetaria con Brasil, de reojo miraba hacia su futuro. Si bien pretendientes le sobraban, hubo uno que se adelantó a todos y ya lo oficializó.

El nuevo equipo de Casemiro

A pesar de la eliminación en octavos de final de la Canarinha, Casemiro mostró un buen nivel en la selección que dirige Carlo Ancelotti. Por esta razón, varios clubes se acercaron a consultar por su situación, pero uno de una liga fuera de Europa se terminó quedando con sus servicios.

Finalmente Inter Miami ganó la puja por el brasileño y de esta manera, se queda con el ganador de cinco UEFA Champions League con Real Madrid. El formado en Sao Paulo deja Europa luego de 13 años, regresando a América, pero no al fútbol de su país.

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Casemiro ahora será compañero de Lionel Messi, quien tantas veces fue su rival con la camiseta de Barcelona y de Argentina. El paulista se integra al fútbol de Estados Unidos, el cual en este último mercado a cerrado a Robert Lewandowski en Chicago Fire y a Antoine Griezmann en Orlando City.

“Lo que más me motiva,y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí”, indicó Casemiro.

Ahora el ex jugador de Manchester United será dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, el entrenador que fue campeón con Universidad de Chile en el 2017. Inter Miami también tiene entre sus filas a Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Maximiliano Falcón, entre otros.