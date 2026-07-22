El presidente de la AFA habría sufrido la sustracción de sus teléfonos en el marco de una investigación de la Justicia estadounidense.

Vaya polémica armada tras la final del Mundial 2026. Argentina cayó por la mínima ante España y algunos jugadores de la Albiceleste no soportaron la derrota, agrediendo a rivales.

Mucho se ha hablado desde entonces. Buena parte del mundo se alegró por la caída de los trasandinos y muchos argentinos empezaron a levantar la consigna de “argentinofobia”. Otros fueron más lejos y, sin tapujos, comenzaron a levantar teorías sobre arreglos en la final.

Es que para el resto del mundo es demasiado evidente el mal número uno de los argentinos: no saben ni ganar, ni perder. Dicen que nadie los entiende, pero no se miran a sí mismos y el rechazo que generan cuando se mofan del resto estando en la cima. Ahora, les toca poner la otra mejilla.

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Polémica que se acrecienta

Más allá de teorías conspirativas sobre arreglos aquí o allá, hay un personaje que genera bastante suspicacia entre argentinos y gente de todo el mundo. Se trata del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Y este polémico timonel suma un nuevo capítulo a su atribulada presidencia de la AFA. Según informó Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) retuvieron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos.

Tal como aseguró el citado medio, las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires. Todo esto, en el marco de una investigación al mandamás trasandino por la empresa Tourprodenter.

Chiqui Tapia le pide al cielo que no le llueva sobre mojado | Getty Images

¿De qué consta la investigación sobre Tourprodenter?

El FBI se puso manos a la obra para investigar la estructura financiera utilizada por Tourprodenter para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Esta sociedad mantiene la exclusividad en los acuerdos comerciales, de patrocinio y derechos de televisión del ente regulador del fútbol argentino.

Desde la AFA negaron la veracidad de los hechos descritos por Infobae, aunque el citado medio mostró una citación al propio Chiqui Tapia para declarar por el tema de Tourprodenter, este 30 de julio.