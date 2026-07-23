Davoo Xeneize destruye las teorías de conspiración en Argentina: “No quiero ser mal perdedor”

Davoo Xeneize explotó por las teorías de conspiración que aparecieron en Argentina tras perder la final del Mundial 2026.

Son varios los que aún no pueden aceptar la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. Al otro lado de la cordillera, aparecen teorías de conspiración sobre lo que pasó que sorprenden al mundo entero.

Un castigo de la FIFA por la bandera de las Malvinas, amenazas a los jugadores trasandinos y hasta una intervención del FBI son algunas de las locas explicaciones que lanzan usuarios de redes sociales.

Hasta Chiqui Tapia tuvo que salir a hablar. “No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo (…) No se dejen llevar por las mentiras“, dijo en un comunicado.

Ahora, Davoo Xeneize, reconocido streamer argentino, se pronunció. “¿Qué pasaría si fuese al revés? ¿Si Argentina le gana a España por 1-0, con 20 remates contra cero de ellos… y los españoles se tiran diciendo que la final estuvo arreglada y que la entregaron los jugadores?“, disparó.

“Nos pasaron por arriba, ya está”: Davoo Xeneize y la final del Mundial | Getty Images

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“No quiero quedar como mal perdedor”: Davoo Xeneize le poner freno a las teorías de conspiración en Argentina

“¿Qué estaríamos diciéndoles nosotros? Seamos honestos. La pelotudez que estamos pegando es más grande que el Obelisco“, dijo Davoo Xeneize como crítica a sus compatriotas.

“No quiero quedar como mal perdedor. ¿Una vez que perdemos después de siete años y vamos a decir esta boludez? Ya está. Nos pasaron por arriba, perdimos, me banco las cargadas, pero ya está“, cerró.