El presidente de Argentina, Javier Milei, se metió en la polémica y lanzó un mensaje para quienes criticaron a la Albiceleste en el Mundial 2026.

Javier Milei no podía quedar ajeno a la polémica internacional desatada después de la final del Mundial 2026. Así, se sumó a los mensajes sobre la derrota de Argentina en la Copa del Mundo en redes sociales.

El presidente del país vecino aseguró que quienes critican a la Albiceleste lo hacen “por celos”. Fiel a su estilo, compartió una serie de mensajes con incendiarias frases sobre los argentinos.

“El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien lo tenía que decir”, compartió.

No se quedó ahí. “Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos”, fue otra imagen que compartió. “Mienten sobre Argentina. Son los zurdos de otros países, para variar“, sumó también.

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Las frases de Javier Milei sobre la selección de Argentina tras el Mundial 2026

Hace solo unos días, Javier Milei se refirió a la derrota de Argentina en el Mundial 2026 y por qué no hubo actos oficiales con el plantel. “Se les dio la opción de seis posibles distintos festejos. Ellos, evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer“, contó.

“Yo no creo que sea un momento en el cual (Messi) se sienta bien y eso también hay que tomarle el punto. Me parece que tenemos tanto para agradecer a Messi por todas las cosas maravillosas que hizo desde un campo de juego, a los que nos gusta el fútbol, no hay palabras para describir”, sumó.