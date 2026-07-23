Mientras Chile sigue sin entrenador, Colombia confirma a su DT para el Mundial 2030

La Federación de Fútbol Colombiana afirmó que existe un acuerdo para renovar el contrato de Néstor Lorenzo.

Con mucha envidia miramos desde Chile la gran ventaja que nos están sacando nuestros rivales de la Conmebol a nivel de selecciones. En la Roja no tenemos ni entrenador.

Mientras el equipo nacional ya lleva más de un año sin director técnico, luego de la salida del nefasto Ricardo Gareca, el resto de los equipos ya están pensando en el proceso para el Mundial de 2030.

Uno de los representantes sudamericanos en el Mundial 2026 con buen rendimiento fue Colombia, que llegó a los octavos de final, donde apenas fue eliminado por penales por Suiza. El cuadro cafetero ya tiene staff técnico para el futuro.

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Néstor Lorenzo renueva su contrato en la selección Colombia

A pesar que los rumores hablaban de la partida del argentino Néstor Lorenzo de la banca colombiana aquello no ocurrió, es más, el estratega fue confirmado en su cargo por la federación del país cafetero.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores“, señala el organismo en un comunicado.

Néstor Lorenzo no se mueve de Colombia. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

“El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, agregó el escrito.

Néstor Lorenzo será el estratega de los colombianos de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030 y la Copa América de 2028.

En síntesis

La Federación Colombiana de Fútbol renovó el contrato del director técnico Néstor Lorenzo .

renovó el contrato del director técnico . Néstor Lorenzo dirige a Colombia desde 2022 y alcanzó un invicto de 28 partidos .

dirige a Colombia desde 2022 y alcanzó un . La Selección de Chile acumula más de un año sin entrenador tras salir Ricardo Gareca.