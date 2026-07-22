Más de 70 mil firmas: Argentinos inician campaña para repetir final del Mundial y con nuevo árbitro

La campaña que se propaga en la página Change, tiene como objetivo revertir la dura derrota ante España y enfrentar las teorías de que hubo un arreglo contra la albiceleste.

El Mundial 2026 terminó el pasado 19 de julio con el triunfo de la selección de España. Ferran Torres fue el encargado de marcar el 1-0 sobre Argentina y conquistó la segunda estrella de la “Furia Roja”.

El tema es que el resultado del encuentro en el MetLife Stadium sigue generando repercusión. En especial por las diversas teorías que se han viralizado en redes sociales. Ahora se apunta a que hubo un arreglo para afectar directamente a Lionel Messi.

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Incluso algunos apuntan a que el árbitro Slavko Vincic fue clave en el resultado final. A tal punto que se le culpa del resultado en la final a favor de España.

Así las cosas, los hinchas trasandinos que no pueden creer el resultado en cancha, iniciaron una campaña más que especial para que se vuelva a jugar la final. En la página Change.org se desarrolla ahora la cruzada para repetir la final del Mundial y “sin el árbitro corrupto”.

Exigen una nueva final del Mundial y con otro árbitro más “justo” (Photo by Al Bello/Getty Images)

Argentinos exigen nueva final del Mundial

Según la petición, hay videos claros de que el árbitro perjudicó a Argentina. “No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial”, reza la campaña.

“¡Que se escuche nuestra voz para salvaguardar la esencia del deporte más querido del mundo!”, agrega sin nombrar al árbitro esloveno ni tampoco presentar alguna prueba. El tema es que sigue sumando apoyo y -al momento de está publicación- ya tiene 70.617 firmas a favor de repetir la final.

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Lamentablemente para las pretensiones de los hinchas, hasta los protagonistas del partido han recalcado que se perdió bien en cancha.

“No puedo creer lo que me están preguntando. Nos estamos yendo por otro lado”, lamentó Lionel Scaloni. “No puede ser que estén diciendo estas cosas”, agregó Roberto Ayala, también integrante del cuerpo técnico de Argentina.

La única luz de esperanza para los vecinos trasandinos es que en el calendario FIFA existe la chance de disputar la Finalissima este 2026. Según se ha rumoreado la fecha tentativa es entre el 12 y el 17 de noviembre. Por lo que tendría su revancha inmediata tras la final perdida ante España.