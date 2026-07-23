El entrenador de España comentó los feos incidentes que protagonizó Leandro Paredes luego del pitazo final en Nueva York.

Pasan los días, pero la final del Mundial 2026 no se olvidará nunca. España hizo gala de su fútbol de toque y le pasó por encima a Argentina, con lo que ganó su segunda estrella a nivel planetario.

Pese a la gran diferencia en la cancha de Nueva York, La Roja tuvo que trabajar mucho para vencer a la Albiceleste, y se impuso gracias al solitario gol de Ferran Torres en el minuto 106 del alargue.

Apenas terminó el partido hubo polémica, porque los argentinos se tomaron mal la derrota, y encabezados por Leandro Paredes, golpearon a varios jugadores españoles a vista y paciencia de todos.

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De la Fuente habla de Lionel Scaloni tras la pelea en la final

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, le dio una extensa entrevista a Marca donde uno de los temas que habló fue sobre la pelea de la final y de las palabras de Lionel Scaloni, quien le bajó el perfil a lo sucedido.

“Somos muy buenos amigos, tenemos una gran relación y es un caballero. Y sé que al final de los partidos estás muy revolucionado. Se vieron unas escenas desagradables y seguro que a él tampoco le gustaron“, señaló el calvo estratega.

La fue pelea en la final del Mundial. (Photo by Al Bello/Getty Images)

“Creo que eso es la grandeza en el deporte que busca, es el enfrentamiento en el partido. En el fragor de la batalla no hay amigos, pero luego, tranquilamente, cuando termina ya la competición, pues vuelves a la normalidad y te das cuenta que que no hay nada más importante que una buena amistad”, agregó.

La FIFA inició una investigación por lo sucedido en la final del Mundial y los jugadores argentinos pueden sufrir fuertes castigos.

En síntesis

España venció a Argentina con gol de Ferran Torres en la final del Mundial.

venció a Argentina con gol de en la final del Mundial. El entrenador Luis de la Fuente analizó los incidentes ocurridos al finalizar el partido.

analizó los incidentes ocurridos al finalizar el partido. La FIFA inició una investigación oficial debido a los golpes entre los futbolistas.