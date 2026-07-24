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Selección chilena

En Betis dejan claro que Pellegrini no se va a Chile en el corto plazo: “Contento con el mercado”

En Betis no hacen eco de los rumores de que Pellegrini puede llegar pronto a Chile y aseguran que su foco está en el mercado para Champions.

Por Felipe Escobillana

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En Betis no se imaginan a Pellegrini en la selección chilena en un corto plazo
© Getty ImagesEn Betis no se imaginan a Pellegrini en la selección chilena en un corto plazo

Mucho se ha especulado que Manuel Pellegrini tiene prácticamente cerrado un trato con Felipe Correa para asumir la selección chilena apenas haya elección de directorio en la ANFP.

Se señala que la idea es adelantar los comicios agendados para noviembre, ya que así Pellegrini se convencería de venir a tomar el proceso rumbo al Mundial 2030. Pero en España no lo ven así.

Manu Fajardo, director deportivo del Betis, habló esta jornada y señaló que el Ingeniero está dedicado a formar la plantilla con la que jugará la Champions League esta temporada.

“Manuel está satisfecho y contento por cómo va el mercado. No viene ningún jugador que no se le consulte, todos los que han venido han sido primeras opciones para nosotros y para el entrenador”, declaró Fajardo.

Pellegrini trabaja a fondo en el mercado de Betis

Pellegrini trabaja a fondo en el mercado de Betis

Pellegrini trabaja para un nuevo delantero del Betis

De hecho el Betis está con el foco puesto en traer un delantero de renombre y ahí es donde Pellegrini nuevamente participa activamente, lo que hace pensar que no dejará botado el proyecto del Betis esta temporada.

“Estamos analizando diferentes opciones. Siempre tratamos de complementar la plantilla que tenemos. Tenemos claro, como Manuel Pellegrini, el perfil de delantero que queremos, y ahora, a aprovechar nuestro momento”, señaló el directivo.

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Incluso la dirigencia del Betis tiene total confianza en la labor que realizará Pellegrini, debido a que ha sabido llevar un proceso en el que Fajardo se integró con la puesta en marcha.

“Van ya para tres años aquí en el rol de director deportivo, en los que hemos seguido yendo a Europa, jugado una final europea. Somos conscientes de la exigencia, con nuestros aciertos más que errores. Estamos capacitados”, indicó.

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