Desde hace un tiempo que La Roja viene desplegando una especie de "operación rastrillo" para buscar talentos afuera. ¿Es el modo adecuado?

Mucho Mundial 2026 nos hace pensar en lo que sería si la Selección Chilena pudiese haber clasificado. No obstante, miramos desde lejos la cita planetaria e, incluso, con cierto amargor.

Para superarlo, es mejor pensar en el futuro. ¿En qué sentido? Pues bien, pensando quién podría ser el técnico que tome las riendas de La Roja, tras el prolongado interinato de Nicolás Córdova.

Se han pensado muchos nombres y, poco a poco, se empieza a dar contorno a las posibilidades. Pero, no hay apuro y todo se hace con la calma de saber que no existen desafíos importantes en el horizonte.

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Técnico ideal para un ex jugador chileno: “No pierdo la esperanza”

Felipe Núñez, ex portero de Palestino, Santiago Wanderers, entre otros equipos chilenos, habló en exclusiva con RedGol. El otrora arquero trabaja actualmente formando guardametas en Estados Unidos y desde allí contestó a las interrogantes que le lanzamos sobre el próximo DT de la Selección Chilena. ¿Quién debería ser para este chileno que hace patria en Norteamérica?

“Por el momento que vive el fútbol chileno, la única persona que tiene espalda como para llevar un proceso que genere consenso en todas las áreas (directiva, credibilidad de los jugadores, de la prensa, de los hinchas), sería Manuel Pellegrini“, empezó diciendo el ex portero.

“No pierdo la esperanza de que sea él. Ahora, eso tampoco significa que en seis meses o en un año ya vamos a estar metidos arriba; puede que sí, pero nadie te lo asegura. Siento que hoy día hay una necesidad inmediata de conseguir resultados, pero ya sabemos que los resultados no vienen de la noche a la mañana“, agregó el ex futbolista.

“El nivel de nuestro fútbol no está para competir. Ya hemos visto los jugadores atléticos que tiene Cabo Verde o Curazao. Te demuestran que todas las selecciones tienen un trabajo sólido y jugadores muy atléticos. No es solo decir ‘podemos ganar’; va a requerir la voluntad de todos. Somos muy buenos para criticar, esperando resultados inmediatos. Creo que hay que poner cable a tierra y decir: ‘Bueno, aquí estamos parados hoy. ¿Qué vamos a hacer para mejorar?’“, analizó Felipe Núñez, quien esbozó la estrategia para generar una mejora en todos los niveles.

Hace tiempo que piden que Manuel Pellegrini se haga cargo de la Selección Chilena | Getty Images

“Es fundamental mejorar la competencia interna. Si no hay una competencia fuerte que juegue al ritmo de las mejores ligas del mundo, va a ser muy difícil que saquemos jugadores competitivos. Se está haciendo una operación rastrillo para buscar la abuelita de la abuelita de alguien que pueda jugar por Chile, y yo creo que ese no es el camino. Tenemos que preocuparnos, querer lo nuestro, reconocer lo nuestro y, a partir de eso, darle para adelante. Con este escenario, creo que la única persona que podría aunar todas estas voluntades es Manuel Pellegrini. Ojalá que cambie de opinión”, cerró el entrenador de arqueros en Estados Unidos.

En resumen…

Felipe Núñez propuso a Manuel Pellegrini como el técnico ideal para dirigir a Chile.

propuso a Manuel Pellegrini como el técnico ideal para dirigir a Chile. El exarquero chileno Felipe Núñez trabaja actualmente formando guardametas en los Estados Unidos.

trabaja actualmente formando guardametas en los Estados Unidos. El entrenador Nicolás Córdova mantiene un prolongado interinato al mando de la Selección Chilena.