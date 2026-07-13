El Tigre se cansó de postularse como candidato a DT de la Selección de Perú y ahora destaca como influencer en redes.

Lejos del Mundial 2026, viéndolo por la televisión e imaginando cómo sería haber visto a La Roja allí. La Selección Chilena tuvo unas Eliminatorias tan horrendas, que poco espacio queda para ilusionarse.

Y muchos le ponen un nombre propio al fracaso chileno. No es casual que Ricardo Gareca genere tanto repudio entre los hinchas de la Selección. El Tigre fue el que llevó el proceso de La Roja en una parte importante de las Eliminatorias.

Para peor, cuando todos criticaban la gestión de Gareca, el DT, porfiado, ni autocríticas hacía. Echarlo de la banca nacional fue más difícil que trabalenguas en alemán. Ya fuera del Equipo de Todos, se ha dedicado a ser comentarista, postularse como técnico de Perú y, ahora, se cree influencer.

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Ricardo Gareca goza con las semifinales de Argentina

El ex DT de la Selección Chilena agarró peguita en un medio digital. En @sustanciadigital de Instagram, el Tigre hace comentarios sobre el Mundial, principalmente sobre la Albiceleste. En esta ocasión celebró el triunfo de su país y mostro la intimidad de su hogar como fondo.

“Terminó Argentina vs Suiza y qué sufrimiento. Argentina está en las semifinales, ante, ni más ni menos, Inglaterra. Con un gol de Julián Álvarez y como caracteriza, dejando la vida en el campo de juego”, analizó el Tigre.

Amor que tuvo que romperse: el de Gareca y Milad | Photosport

Esto lo hizo desde la comodidad de su hogar y en modo selfie. Es que estamos hablando de un canal de Instagram que le pertenece. Ricardo Gareca tiene espacio para hablar de lo que sea ante su audiencia. Lo hace con poco recurso oratorio, pero muchas ganas. Y con más de 54 mil seguidoras, ya empieza a romperla.

En resumen…

El entrenador Ricardo Gareca es comentarista en la cuenta de Instagram @sustanciadigital.

es comentarista en la cuenta de Instagram @sustanciadigital. La selección de Argentina clasificó a las semifinales tras derrotar al conjunto de Suiza.

clasificó a las semifinales tras derrotar al conjunto de Suiza. El delantero Julián Álvarez anotó el gol del triunfo para la escuadra albiceleste.