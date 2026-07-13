Disputó el Mundial 2026 y ahora vuelve a lo grande a la Liga de Primera: “Vibra positiva”

Cecilio Waterman, tras defender a la selección de Panamá, retornó a los entrenamientos de la “U” de Conce y se mentaliza en el segundo semestre. “Lo vamos a sacar adelante”, recalcó.

La Liga de Primera comienza su conteo regresivo para retomar la segunda rueda. Por lo mismo, los clubes ya entrenan de cara a lo que serán 15 fechas más que apasionantes.

Y uno de los clubes que se mentalizan en mejorar el nivel mostrado en la primera parte del año es Universidad de Concepción. El cuadro del “Campanil” marcha 11° con 19 unidades.

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De momento se ubica a solo cuatro de puestos de Copa Sudamericana. Pero también se encuentra a solo seis de zona de descenso. Por lo que si se duerme, puede complicarse y bastante.

Por lo mismo, esperan renovar energías en está mini pretemporada de mitad de año. Así lo recalcó Cecilio Waterman que volvió del Mundial y de inmediato se sumó a los trabajos con el cuadro estudiantil.

“El recibimiento fue muy bueno de compañeros, cuerpo técnico y trabajadores del club. Estoy muy contento de estar de vuelta. Ahora me quiero enfocar acá”, recalcó el delantero que defendió la camiseta de Panamá.

El objetivo de Cecilio Waterman en la Liga de Primera

El panameño agradeció el cariño en redes sociales de parte de los hinchas que apoyaron en todo momento a su selección en el Mundial. “Estoy muy agradecido de los hinchas que me enviaron muchos mensajes. Me apoyaron a mí y a la selección de Panamá”, indicó en su retorno al frío del sur de chile.

Pero Waterman recalcó que ahora viene la fase más importante del año. Por lo mismo el panameño recalcó que ahora es fundamental enmendar las falencias cometidas en la primera etapa del año.

“Tenemos que dar lo mejor, corregir los errores de la primera rueda y ahora a llegar a lo más alto. Vamos por todo en está segunda rueda, con vibra positiva y lo vamos a sacar todos adelante”, sentenció.