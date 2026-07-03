Luego de su participación en el Mundial 2026, el delantero de la U de Concepción comunicó que no jugará más por su país después de 52 partidos y 14 goles.

Pese a que cumplió el sueño de su vida al disputar el Mundial 2026 a los 35 años, y tras larga presencia en el fútbol chileno, el delantero Cecilio Waterman hizo oficial en redes sociales su retiro definitivo de la selección de Panamá.

En su paso por Norteamérica, el futbolista de la Universidad de Concepción fue titular y jugó 63 minutos en la derrota por la cuenta mínima ante Ghana. Luego vino desde el banco para disputar los últimos 13′ en la caída con Croacia. No vio acción ante Inglaterra.

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La carta con la que Waterman se despide de Panamá

“Hoy toca despedirme de mi amada Selección de Panamá”, es lo primero que escribió el atacante, para luego expresar que “es difícil encontrar las palabras precisas cuando se cierra el capítulo más importante de una carrera. Fueron años llenos de emociones, alegrías, sacrificios y momentos que se quedarán grabados para siempre en mi alma”.

En esa línea, Waterman expresa que “tuve la enorme dicha de cumplir el sueño máximo de cualquier jugador, como es disputar un Mundial con mi amada Panamá, y tuve el privilegio de celebrar 14 goles con toda mi gente. Catorce abrazos que nunca fueron solo míos, sino de un país entero”.

“Hoy dejo de ser jugador de la Selección Mayor de Panamá, pero jamás dejaré de ser un hincha fiel (…) Hoy me despido de la cancha, pero nunca de mi país. Porque el privilegio de vestir esta camiseta termina, pero el orgullo de ser PANAMEÑO es para toda la vida. ¡PA’ENCIMA Panamá, hoy y siempre!”, finalizó el goleador.

Los números de Cecilio con su selección

Además de jugar su primer Mundial, Waterman disputó partidos amistosos, de Eliminatorias, Copa Oro y Liga de Naciones Concacaf entre el 2010 y este año. Sumó 2.414 minutos en 57 juegos, donde además de sus tantos, realizó cuatro asistencias y recibió cuatro tarjetas amarillas.

En síntesis