Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Canadá vs Marruecos, Mundial 2026 – Resultado, minuto a minuto y dónde ver el partido de octavos

Los canadienses quieren seguir haciéndose respetar como anfitriones ante uno de los equipos más regulares del torneo. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Canadá y Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026.
© PhotosportCanadá y Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026.

Canadá y Marruecos encienden el Mundial 2026 en el comienzo de los octavos de final. Este sábado 4 de julio a partir de las 13:00 horas canadienses y marroquíes se ven las caras buscando la clasificación a cuartos de la cita planetaria.

Después de superar una dura llave ante Sudáfrica, uno de los anfitriones sale a jugarse una oportunidad histórica. En frente tendrá a un elenco que viene de dejar en el camino a Países Bajos y que ya desde Qatar 2022 se ha hecho notar. Un partidazo para arrancar la jornada y del que podrás conocer todos los detalles junto a RedGol.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

Canadá vs Marruecos, Mundial 2026: formaciones y relato en vivo del partido

Pronósticos Canadá vs Marruecos: choque de sorpresas por un cupo en cuartos

ver también

Pronósticos Canadá vs Marruecos: choque de sorpresas por un cupo en cuartos

40' - ¡SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS Y HAY TARJETAS!

Achraf Hakimi y Richie Laryea son amonestados en ambos equipos por un tenso cruce.

25' - PAUSA DE HIDRATACIÓN

Con una Canadá mucho más protagonista y Marruecos aguantando como puede, los planteles se reúnen en las bancas para tratar de ajustar detalles. Por ahora, todo sigue 0 a 0 en Houston.

22' - CAMBIO OBLIGADO EN MARRUECOS

Ismael Saibari deja la cancha con problemas físicos e ingresa en su reemplazo Soufiane Rahimi.

20' - PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO

Redouane Halhal es amonestado en Marruecos.

Tweet placeholder

11' - ¡BONO SE VA TRANSFORMANDO EN FIGURA!

El arquero de Marruecos tiene una tremenda intervención ante Tani Oluwaseyi para mantener el empate en el marcador.

Tweet placeholder

5' - ¡CANADÁ SALIÓ CON TODO!

Es apenas el arranque pero los canadienses se han acercado con mucho peligro al área de Marruecos. Todo indica que habrá goles esta tarde.

1' - ¡COMIENZAN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026!

Canadá y Marruecos salen a pelear por la clasificación a cuartos de la cita planetaria.

¿PODRÁ MARRUECOS DAR EL GRAN GOLPE?

Esta tarde y ante Canadá, los marroquíes intentarán dar un golpe para soñar en serio con el título.

¡CALENTAMIENTO EN MARCHA!

Ambos equipos ya trabajan en Houston para salir a buscar el triunfo.

¡EL ONCE DE MARRUECOS!

Estos son los elegidos para esta tarde:

¡FORMACIÓN DE CANADÁ!

Así salen los anfitriones del torneo:

¿DÓNDE VER EL CANADÁ VS MARRUECOS?

El encuentro por los octavos de final del Mundial 2026 será transmitido en TV por la señal de DSports (610/1610). De manera online, puedes seguir el duelo por DGo, Paramount+, Amazon Prime VideoDAZN.

¡MARRUECOS DIO EL GRAN GOLPE!

Los marroquíes vienen de superar nada menos que a Países Bajos en penales después de emocionantes 120 minutos en los dieciseisavos de final.

¡ARRANCAN LOS OCTAVOS DE FINAL!

¡Muy buenos días! Este sábado 4 de julio a partir de las 13:00 horas comienza la ronda de los 16 mejores del Mundial 2026 con un partido clave: Canadá contra Marruecos. Todos los detalles de esta jornada los podrás seguir a continuación junto a nosotros.

¡CANADÁ VIENE DE SUFRIR PARA AVANZAR!

Los canadienses avanzaron a los octavos de final del Mundial 2026 después de pasarlo mal ante Sudáfrica y conseguir una victoria por la cuenta mínima que vale oro.

Lee también
¿Va por TV abierta? Dónde ver Canadá vs. Marruecos en el Mundial 2026
Mundial 2026

¿Va por TV abierta? Dónde ver Canadá vs. Marruecos en el Mundial 2026

Cartelera del Mundial: Hoy sábado arrancan los 8vos de final
Mundial 2026

Cartelera del Mundial: Hoy sábado arrancan los 8vos de final

Programación: Así se jugarán los 8vos de final del Mundial 2026
Mundial 2026

Programación: Así se jugarán los 8vos de final del Mundial 2026

Canadá espera hasta el final para hacer historia
Mundial 2026

Canadá espera hasta el final para hacer historia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo