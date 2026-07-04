Los canadienses quieren seguir haciéndose respetar como anfitriones ante uno de los equipos más regulares del torneo. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Canadá y Marruecos encienden el Mundial 2026 en el comienzo de los octavos de final. Este sábado 4 de julio a partir de las 13:00 horas canadienses y marroquíes se ven las caras buscando la clasificación a cuartos de la cita planetaria.

Después de superar una dura llave ante Sudáfrica, uno de los anfitriones sale a jugarse una oportunidad histórica. En frente tendrá a un elenco que viene de dejar en el camino a Países Bajos y que ya desde Qatar 2022 se ha hecho notar. Un partidazo para arrancar la jornada y del que podrás conocer todos los detalles junto a RedGol.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

Canadá vs Marruecos, Mundial 2026: formaciones y relato en vivo del partido