Uno de los cuadros locales tendrá la responsabilidad de dar el "vamos" a los "mata-mata" de la Copa del Mundo. Será ante los Bafana Bafana.

Llegó un momento crucial en este Mundial 2026. Los 16avos de final parten este domingo, con el primer partido de eliminación directa de esta edición de la Copa del Mundo. Se enfrentarán Canadá y Sudáfrica, con un equipo local que no podrá jugar en su propio país.

Los canadienses vienen de quedar segundos en el Grupo B, tras caer en el último partido ante Suiza. Pese a esto, el duelo ante Qatar (6-0) fue tremendamente fructífero y le permitió a los locales avanzar de forma clara a la siguiente fase.

Por su lado, los sudafricanos dieron una de las mayores sorpresas del torneo, al eliminar a Corea del Sur. Los Bafana Bafana mostraron poco en su inicio, pero a punta de goles tardíos consiguieron ser parte de la armada africana que se metió en 16avos.

La sorpresa del Grupo A: Sudáfrica | Getty Images

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