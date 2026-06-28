Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Sigue el MINUTO A MINUTO: Canadá vs Sudáfrica EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026

Uno de los cuadros locales tendrá la responsabilidad de dar el "vamos" a los "mata-mata" de la Copa del Mundo. Será ante los Bafana Bafana.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Primera partido de los 16avos.
© Getty ImagesPrimera partido de los 16avos.

Llegó un momento crucial en este Mundial 2026. Los 16avos de final parten este domingo, con el primer partido de eliminación directa de esta edición de la Copa del Mundo. Se enfrentarán Canadá y Sudáfrica, con un equipo local que no podrá jugar en su propio país.

Los canadienses vienen de quedar segundos en el Grupo B, tras caer en el último partido ante Suiza. Pese a esto, el duelo ante Qatar (6-0) fue tremendamente fructífero y le permitió a los locales avanzar de forma clara a la siguiente fase.

Por su lado, los sudafricanos dieron una de las mayores sorpresas del torneo, al eliminar a Corea del Sur. Los Bafana Bafana mostraron poco en su inicio, pero a punta de goles tardíos consiguieron ser parte de la armada africana que se metió en 16avos.

La sorpresa del Grupo A: Sudáfrica | Getty Images

La sorpresa del Grupo A: Sudáfrica | Getty Images

Puedes seguir todo el minuto a minuto y la previa de este partido con RedGol. Tendrás toda la información que necesitas. ¡No te pierdas ni un solo detalle!

65': la más clara del segundo tiempo para Canadá

Oliwaseyi se lanza en un contraataque y define, pero Mbokasi la saca en las cercanías del arco.

62': ¡Qué cerca Sudáfrica!

Appollis se atreve desde fuera del área y el balón pasa muy cerca del arco canadiense.

El doble hoyito de Mudau

Tweet placeholder

55': doble hoyito

Mudau se lanza dos hoyitos seguidos y hace que Saliba se gane la amarilla de puro picota.

¡Empieza la segunda mitad!

¡Ya se juega el complemento entre Sudáfrica y Canadá!

¡Fin del primer tiempo!

Sin goles termina el primer tiempo de los 16avos de final entre Canadá y Sudáfrica.

44': Milagro en el área sudafricana

Tras un centro desde la izquierda y un cabezazo de Oliwaseye, Sudáfrica se salva en la línea. Luego, el portero le hace un buen achique a Laryea.

42': poco riesgo

Si bien Canadá llega más al área sudafricana, no ha generado una jugada de verdadero peligro. Los Bafana Bafana, claramente llegan menos, pero así le ganaron a Corea del Sur. Parece un partido en el que hace el gol gana.

35': otra de Canadá

Oluwaseyi intenta desde el lado izquierdo del área, pero su tiro va recto a las manos del portero sudafricano.

La pelotita vuelve a rodar

Retorna la acción entre Canadá y Sudáfrica.

Pausa de hidratación

La pausa que nadie pidió.

22': ¡Para qué te traje!

Centro de Eustaquio y Cornelius no alcanza a cabecear de forma increíble. Sudáfrica deja mucho que desear en las marcas y Canadá no sabe aprovecharlo.

17': Tuvo una clara Canadá

Jonathan Davis recibe un centro desde el córner y falla en su tiro de primera. ¡Estaba bien posicionado!

9': Primera aproximación de Canadá

Laryea llega al área e intenta centrar, pero un defensa sudafricano la manda al córner.

¡Empezó el partido!

Ya se juegan los 16avos de final entre Canadá y Sudáfrica.

Las alineaciones de los equipos

Suenan los himnos

Ya tenemos los himnos nacionales que suenan en el primer partido de los 16avos de final del Mundial 2026.

Los árbitros del encuentro

Un histórico en cancha para Canadá

Jonathan Davis es histórico. El delantero de Canadá es el máximo anotador en los mundiales de su selección, habiendo anotado tres tantos hasta ahora. ¿Seguirá convirtiendo hoy?

La dura sanción contra Zwane

Themba Zwane, experimentado mediocampista de Sudáfrica, no podrá estar presente en este duelo ante Canadá por la severa sanción que recibió tras su expulsión en el duelo inicial ante México. La FIFA le dio tres partidos al jugador de los Bafana Bafana y sólo podría estar presente si los africanos avanzan de ronda.

¡Hito histórico!

¡Canadá es el primer país anfitrión que no jugará en su territorio nacional en toda la historia de la Copa del Mundo!

El XI de Sudáfrica

La oncena de Canadá

Dos equipos que hicieron historia

Tanto Canadá, como Sudáfrica clasificaron por primera vez en su historia a una etapa eliminatoria.

Los dueños de casa lo lograron en su tercer Mundial jugado, donde rompieron récords como su primer triunfo y registraron una gran goleada (ante Qatar por 6-0).

Por otro lado, ni en el Mundial de Sudáfrica los Bafana Bafana pudieron avanzar tanto como ahora. Los sudafricanos pasaron por primera vez en su cuarta Copa del Mundo.

Bienvenid@s minuto a minuto de Canadá vs Sudáfrica

1, 2, 3... probando.

Se encienden los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y uno de los anfitriones es el responsable de dar el puntapié inicial para esta fase.

Canadá y Sudáfrica serán los primeros contendientes en 16avos, en el único partido de este último domingo de junio. Podrás seguir el minuto a minuto del partido y la previa de este importante encuentro con nosotros. ¡Tendrás toda la información y no te perderás nada!

Lee también
La cartelera de hoy: ¡Seis partidos en el Mundial!
Mundial 2026

La cartelera de hoy: ¡Seis partidos en el Mundial!

Klopp destruye el nivel de México vs Sudáfrica: "Ninguno jugó bien"
Mundial 2026

Klopp destruye el nivel de México vs Sudáfrica: "Ninguno jugó bien"

Polémica del DT de México con el de Sudáfrica: "¡Cabrón!"
Mundial 2026

Polémica del DT de México con el de Sudáfrica: "¡Cabrón!"

¿Dónde ver a México vs Sudáfrica por la Copa del Mundo 2026?
Mundial 2026

¿Dónde ver a México vs Sudáfrica por la Copa del Mundo 2026?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo