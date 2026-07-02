Universidad de Chile se complicó con la derrota por 1-0 ante Unión La Calera, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, lo que demoró su clasificación a la siguiente ronda.
Ahora si bien dependen de sí mismos, con dos partidos por disputar, tienen la presión de los cementeros en la idea de ganar el grupo y así evitar a Universidad Católica.
Todo porque el grupo D se cruza con el grupo B donde están los dirigidos del técnico Daniel Garnero, quienes ya ganaron su zona y esperan al rival en lo que puede ser un nuevo Clásico Universitario.
U Católica ya clasificó en su grupo y espera rival de la zona de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport
¿Clásico Universitario en octavos de Copa Chile?
Universidad Católica es el único equipo que, hasta hoy, ha asegurado su paso a los octavos de final de la Copa Chile, donde suma 12 puntos en cuatro partidos en el grupo B, mientras que el segundo es Everton con 4 unidades.
Por lo mismo, a dos fechas de cerrar su zona está esperando rival, por lo que tiene tiempo para analizar el grupo de Universidad de Chile, quien es líder con 7 puntos, aunque los mismos que tiene Unión La Calera.
En ese sentido, la U necesita ganar sus dos partidos para asegurar el primer puesto, aunque también estar atentos a los resultados del cuadro cementero en esta definición.
Los dirigidos por el técnico Fernando Gago tienen que afrontar dos partidos de visitante, ante Santiago Wanderers y Unión San Felipe, misma condición que su “bestia negra”.