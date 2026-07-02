Con dos fechas por disputar, los cruzados esperan rival del grupo de los azules, donde están igualados en el primer lugar con La Calera.

Universidad de Chile se complicó con la derrota por 1-0 ante Unión La Calera, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, lo que demoró su clasificación a la siguiente ronda.

Ahora si bien dependen de sí mismos, con dos partidos por disputar, tienen la presión de los cementeros en la idea de ganar el grupo y así evitar a Universidad Católica.

Todo porque el grupo D se cruza con el grupo B donde están los dirigidos del técnico Daniel Garnero, quienes ya ganaron su zona y esperan al rival en lo que puede ser un nuevo Clásico Universitario.

U Católica ya clasificó en su grupo y espera rival de la zona de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Clásico Universitario en octavos de Copa Chile?

Universidad Católica es el único equipo que, hasta hoy, ha asegurado su paso a los octavos de final de la Copa Chile, donde suma 12 puntos en cuatro partidos en el grupo B, mientras que el segundo es Everton con 4 unidades.

Por lo mismo, a dos fechas de cerrar su zona está esperando rival, por lo que tiene tiempo para analizar el grupo de Universidad de Chile, quien es líder con 7 puntos, aunque los mismos que tiene Unión La Calera.

En ese sentido, la U necesita ganar sus dos partidos para asegurar el primer puesto, aunque también estar atentos a los resultados del cuadro cementero en esta definición.

Los dirigidos por el técnico Fernando Gago tienen que afrontar dos partidos de visitante, ante Santiago Wanderers y Unión San Felipe, misma condición que su “bestia negra”.

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