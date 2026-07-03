El delantero era uno de los nombres que manejaba el cuadro talquino para reforzar su ataque, pero finalmente continuará su carrera en otra liga.

El mercado de fichajes continúa en pleno movimiento y Rangers trabaja intensamente para reforzar su plantel de cara a la segunda rueda de Primera B. El cuadro rojinegro busca dejar atrás su complejo presente en la parte baja de la tabla y sumar los puntos necesarios para asegurar la permanencia en la categoría.

En ese escenario, Leandro Garate aparecía como una de las principales opciones para potenciar el ataque. La dirigencia presentó una oferta y quedó a la espera de la respuesta del delantero, la que finalmente llegó.

Sin embargo, el atacante optó por continuar su carrera en Argentina, donde jugará a préstamo, descartando así su llegada al conjunto talquino.

El nuevo club de Leandro Garate

El ex Unión Española, que se encontraba jugando en el AE Larissas de la Superliga de Grecia, regresará al continente, pero se irá a préstamo en la Liga Argentina.

“Leandro Garate se IRÁ CEDIDO a Colón. Aún no se conocen montos ni tiempo pero no es del gusto de Martínez y será refuerzo del Sabalero”, informó el comunicador Iren Taboada.

Leandro Garate no llegará a Rangers/Photosport

El presente de Rangers

El cuadro talquino tuvo una compleja primera rueda en Primera B, donde no logró conseguir ninguna victoria y cerró la primera mitad de la temporada en zona de descenso con apenas tres puntos, producto de tres empates.

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Con el objetivo de revertir este difícil panorama y asegurar la permanencia en la categoría, el conjunto talquino ya comenzó a reforzar su plantel para la segunda mitad del año.

Hasta ahora, la dirigencia ha oficializado las incorporaciones de Lautaro Rigazzi, Iván Rozas y, más recientemente, del delantero Junior Arias.

Sin embargo, el mercado de fichajes aún no está cerrado para el elenco rojinegro, que continúa buscando nuevas incorporaciones con la intención de potenciar el plantel y afrontar de mejor manera la segunda rueda del torneo.