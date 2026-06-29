El cuadro talquino busca dejar atrás una compleja primera rueda donde terminaron en el último lugar, por lo que, con el fin de salvar la categoría, puso sus ojos en un conocido del fútbol chileno.

Rangers de Talca atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. El conjunto piducano cerró la primera rueda de la Primera B sin conseguir una sola victoria, una campaña que lo tiene, por ahora, como colista del ascenso y seriamente comprometido con la permanencia.

Con ese panorama, el club ya trabaja en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar el plantel de cara al segundo semestre y luchar por mantener la categoría.

En ese contexto, en las últimas horas surgió el nombre de un centrodelantero argentino, quien estaría muy cerca de convertirse en el nuevo refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada.

El jugador argentino que se acerca a Rangers

Según revela PrimeraBChile, “Leandro Garate, actualmente en el AE Larisa del fútbol de Grecia, estaría en tratativas con los piducanos para sumarse a las huestes rojinegras”.

Garate tuvo un paso por Unión Española y ahora suena para reforzar a Rangers/Photosport

La carrera de Leandro Garate

El jugador trasandino de 32 añis suma pasos por distintas ligas internacionales, entre ellas Chile.

Comenzando su carrera al otro lado de la cordillera donde estuvo en las inferiores de River Plate, para luego debutar profesionalmente con Tigre el 2013, pasando luego por el Sandefjord Fotball de Noruega el 2015, regresando el 2017 a Argentina donde jugó por escuadras como Deportivo Rincón, Brown de Adrogué y Arsenal de Sarandi.

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El 2019 llegó al fútbol chileno donde militó en escuadras como Barnechea, Coquimbo Unido y Unión Española, regresando a Argentina el 2013 para sumarse a Huracán y sumar un breve paso por Banfield a préstamo. El 2025 llegó a la liga griega para sumarse al AE Larissas, donde sigue actualmente.

El jugador tuvo un paso por Unión Española/Photosport

Entre los palmares que ha levantado durante su carrera se encuentran la Copa Libertadores sub-20 con River Plate, la Primera B Nacional con Arsenal, la Primera B con Coquimbo Unido el 2021 y además fue el máximo goleador de la Copa Chile el 2022.