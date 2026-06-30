En la previa del encuentro por dieciseisavos de final del Mundial 2026, entre Ecuador y México, pasaron cositas.

Les hicieron “la gran Copa Libertadores” a los ecuatorianos en el Mundial 2026. Hinchas mexicanos se sintieron parte del proceso copero y fueron hasta el hotel de la Tri para meter ruido y no dejar dormir a los jugadores.

Con fuegos artificiales, baterías y constantes gritos, los hinchas aztecas estuvieron hasta altas horas de la madrugada en el Hotel Westin, en Ciudad de México. El escándalo provocó la ira de los principales dirigentes futbolísticos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

De hecho, muchos han propuestos que esta actitud de los aficionados tenga una respuesta por parte de la FIFA. El código disciplinario de esta institución, sin embargo, no prevee sanciones fuera de los estadios.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol reclama

No se quedaron con los brazos cruzados. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol criticaron la actitud de los hinchas mexicanos y mandaron un alegato directo a la FIFA. Así lo dejaron claro en un comunicado de prensa que subieron en sus redes sociales.

“Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa del partido por dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar“, escribieron.

“Para ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas“, cerró la publicación.

Quizás, los mexicanos tienen miedo de la gran actuación de Ecuador ante Alemania | Getty Images

En resumen…