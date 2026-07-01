Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo un equipo sudamericano cayó ante uno de la Concacaf en partidos de eliminación directa.

México sigue gritando fuerte en este Mundial 2026 tras vencer por 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca. El equipo de Javier Aguirre mandó en su tierra y superó a los dirigidos por Sebastián Beccacece, instalándose con esto entre los 16 mejores del torneo.

Este resultado marcó un hito para los duelos entre selecciones de la Conmebol y la Concacaf en la historia de la Copa del Mundo, ya que se rompió una notable racha histórica para los combinados sudamericanos.

Y es que el 2-0 de México sobre Ecuador es la primera vez que una selección de la Conmebol cae ante una de la Concacaf en duelos de eliminación directa de una cita planetaria.

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Derrota de Ecuador ante México en este Mundial 2026 marca un hito

Anteriormente la Conmebol había ganado los cinco partidos válidos por una eliminación directa a los combinados de la Concacaf en el pasado.

El primero data del Mundial 1930, cuando Argentina goleó en semifinales por 6-1 a Estados Unidos. De ahí saltamos a 1994, con Brasil venciendo por 1-0 a los locales norteamericanos en la ronda de octavos de final.

Nunca antes un equipo de la Concacaf había vencido a uno de la Conmebol en una llave de eliminación directa de una Copa del Mundo. | Foto: Getty Images.

Posterior a eso llegó el turno de México de saborear la derrota ante elencos de la Conmebol, primero ante Argentina en el 2006 por 2-1 y en el 2010 por 3-1 (ambos en octavos), y luego ante Brasil en el 2018 por 2-0 (también en octavos).

Así las cosas, México se matriculó con un triunfo histórico no solo para su selección, sino que también para la Concacaf.

El próximo partido de México en el Mundial 2026

Ahora a los aztecas les queda esperar a enfrentar al ganador del cruce entre Inglaterra y RD Congo. Este duelo por los octavos de final está programado para el domingo 5 de julio (20:00 hora de Chile) en el Estadio Azteca.

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En síntesis