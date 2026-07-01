La selección mexicana dio "un golpe de autoridad" al vencer a Ecuador y en el país azteca se imaginan levantando la Copa del Mundo.

México consiguió una victoria importante en el Mundial, tras derrotar de manera contundente 2-0 a Ecuador e instalarse en los octavos de final del certamen.

Los aztecas enloquecieron y señalan que el mundo los mira como favoritos para quedarse con el título de campeón, por encima de potencias como Argentina, Francia y Brasil.

En el diario mexicano Récord hablan de “golpe de autoridad” y hacen un repaso de la prensa internacional, manifestando que todos piensan que puede dar la vuelta olímpica en la Copa del Mundo.

“El Tri no solo convence por el resultado, sino por un nivel de juego espectacular que ha desatado el elogio unánime de expertos, figuras y creadores de contenido internacionales”, expresan.

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“El mejor equipo del Mundial”

Para eso, se cuelgan de declaraciones pasadas para la punta en España. Por ejemplo, el tuiter Mister Chip señaló que “jugando así México gana 18 Mundiales seguidos”, lo que excitó a los norteamericanos.

Parecido fue lo que señaló Ibai Llanos al situar a la escuadra que dirige JAvier Aguirre al nivel de los galos. “Es el mejor equipo del Mundial junto a Francia; mejor que Brasil, mejor que España”, indica.

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El ex futbolista Zlatan Ibrahimovic también elogió a los aztecas. “Demostró desde el primer minuto quién era el jefe del partido. Este México tuvo la mejor actuación en lo que va del torneo”, declaró.

Esto lleva a que señalen en Récord que “el mundo se rinde ante México” en su titular y que “ven al Tri siendo campeón del mundo”. ¿No será mucho?