El técnico del Romántico Viajero entregó los detalles de su postura sobre la ausencia de Carepato.

Universidad de Chile sumó un nuevo triunfo, aunque la previa estuvo marcada por situaciones extradeportivas. Incluso, Fernando Gago debió salir a detallar su postura de sacar a Marcelo Díaz.

Más allá del duelo propiamente tal contra Huachipato, en los días anteriores hubo mucho ruido en el CDA por la formalización de Michael Clark y el Caso Sartor. Esto terminó salpicando a Carepato y la polémica vez que aseguró que el ex presidente había “ordenado la casa”.

La verdad sobre Marcelo Díaz

La defensa de Marcelo Díaz a Clark envejeció muy mal y hoy con el controvertido directivo arriesgando prisión preventiva, las críticas han caído sobre la postura del capitán. Si bien intentó a aclarar sus palabras, solo aumentaron los cuestionamientos.

Por si fuera poco, para el partido entre Universidad de Chile y Huachipato Fernando Gago tomó la decisión de no convocar a Carepato. El capitán no tenía ninguna lesión o sanción que lo obligara a estar fuera. Solo fue decisión del entrenador.

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Surgieron muchas teorías sobre esta “cortada” de Gago a Díaz. Que habría tenido que ver con la polémica con Clark o con algún problema con el técnico. Sin embargo, fue el propio DT de los Azules quien salió a explicar su decisión con el jugador.

“Lo de Marcelo fue una decisión táctica, creía que el partido se me podía dar de determinadas circunstancias y necesitaba un defensor más, porque Matías (Zaldivia) estaba estipulado de que no jugara más de 45 minutos. Por cualquier imprevisto, necesitaba tener dos defensores centrales en el banco“, indicó Gago.

Díaz no vive un buen momento en la U. Imagen: Photosport

De esta manera, el técnico descartó que haya algún problema extradeportivo con Marcelo Díaz. El capitán ha tenido una compleja temporada en la cancha, en la cual ha sufrido con las lesiones y no ha sumado muchos minutos. Bien podría retirarse a fin de año.