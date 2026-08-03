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Internacional

Alexis Sánchez vuelve a recordar al Arsenal mientras define su próximo club

El delantero chileno recordó su paso por el Arsenal desde Londres mientras define su futuro tras dejar el Sevilla.

Por Franccesca Arnechino

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El guiño de Alexis Sánchez mientras define su próximo club.
© PhotosportEl guiño de Alexis Sánchez mientras define su próximo club.

Alexis Sánchez volvió a despertar la nostalgia de sus seguidores con una publicación desde Londres, ciudad que guarda uno de los capítulos más importantes de su carrera.

El delantero chileno se encuentra disfrutando de unos días junto a su familia mientras analiza las opciones para definir cuál será su próximo club, luego de finalizar su vínculo con el Sevilla.

A través de sus redes sociales, el goleador histórico de la selección chilena compartió un video recorriendo las calles de la capital inglesa y acompañó el registro con una particular frase: “Momento de Londres y mi vida”.

Sánchez disputó 166 partidos, marcó 80 goles y entregó 45 asistencias en Arsenal – Getty

Sánchez disputó 166 partidos, marcó 80 goles y entregó 45 asistencias en Arsenal – Getty

Alexis Sánchez sorprende desde Londres

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el contenido del video, ya que incluyó imágenes de su recordado paso por el Arsenal, donde vivió uno de los periodos más destacados de su carrera en el fútbol europeo.

El “Niño Maravilla” defendió la camiseta de los Gunners entre 2014 y 2018, convirtiéndose en una de las grandes figuras del equipo y dejando una huella importante en la Premier League.

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Durante su estadía en el conjunto londinense, Sánchez disputó 166 partidos, marcó 80 goles y entregó 45 asistencias, números que reflejan el impacto que tuvo en el cuadro inglés.

El guiño al Arsenal llega justo cuando el atacante nacional se toma con calma la decisión sobre su futuro. Tras su salida del Sevilla, Alexis prioriza actualmente el tiempo junto a su familia y analiza cuál será el siguiente desafío de su extensa carrera.

El registro de Alexis Sánchez:

En resumen…

  • Alexis Sánchez compartió un video desde Londres con recuerdos de su paso por Arsenal.
  • El chileno se encuentra definiendo su próximo club tras dejar el Sevilla.
  • En Arsenal disputó 166 partidos, marcó 80 goles y dio 45 asistencias.
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