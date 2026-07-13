El campeón del mundo con Argentina despierta el interés de dos gigantes europeos, que ya preparan sus movimientos en este mercado de fichajes.

El Mundial 2026 entra en su recta final y, mientras las selecciones luchan por el título, el mercado de fichajes también comienza a tomar protagonismo. Varios futbolistas que brillan en la cita planetaria ya empiezan a definir su futuro, entre ellos el delantero argentino Julián Álvarez.

El atacante atraviesa un gran momento con el Atlético de Madrid, rendimiento que ha despertado el interés de importantes clubes europeos. En las últimas semanas fue vinculado con el Barcelona, aunque el conjunto azulgrana no sería el único que buscaría quedarse con el campeón del mundo.

De la Premier League van por Álvarez

La figura de la albiceleste ya tiene experiencia en la liga inglesa donde militó durante la temporada 2022-2025 donde obtuvo dos Premier League y una FA Cup. Ahora, quien iría por él es uno de sus rivales, el actual campeón de la Premier, el Arsenal.

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El Arsenal trabaja intensamente para concretar el fichaje de Julián Álvarez antes del inicio de la pretemporada. Según revela el medio The Independent, el delantero argentino, de 26 años, es el principal objetivo ofensivo del técnico Mikel Arteta para reforzar el ataque de los “Gunners”.

Sin embargo, el principal obstáculo en la negociación es el monto del traspaso. Según los reportes, el Arsenal estaría dispuesto a ofrecer cerca de 100 millones de dólares, mientras que el Atlético de Madrid no aceptaría una cifra inferior a los 120 millones por dejar salir al atacante.

Álvarez cambiaría de equipo en esta ventana de transferencias. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

Con ambas posturas aún distantes, los próximos días serán clave para determinar si el conjunto inglés logra alcanzar un acuerdo por su fichaje.