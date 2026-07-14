El campeón de Copa Libertadores con Colo Colo acusó que hubo una presión sobre Nelson Acosta para no llamarlo.

Gabriel Rafael Mendoza, más conocido como el Coca Mendoza, hizo una polémica afirmación respecto a la nómina de Chile para la Copa del Mundo de Francia 1998.

Luego de varios años complicados para La Roja, incluyendo la sanción por el “Maracanazo”, Nelson Acosta llegó a Juan Pinto Durán y logró clasificar a la cita planetaria que se haría en tierra gala. Como suele suceder, la convocatoria no dejó contento a todos.

El reclamo de Coca Mendoza

Coca Mendoza fue campeón de Copa Libertadores en 1991 con Colo Colo, jugando la Copa América de ese año, en 1993 y 1995 con La Roja. Comenzó las Eliminatorias de Francia 1998 como titular con Xabier Azkargorta, pero tras el arribo de Nelson Acosta, salió de las nóminas.

En el programa La Picá de Picado de Picado TV, Ronald Fuentes estuvo como invitado y ahí Coca Mendoza hizo una polémica afirmación. Deslizó que dos ídolos de Universidad de Chile presionaban a Acosta para realizar las convocatorias.

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“¿Es un mito que Víctor (Castañeda) y Cristian (Castañeda) presionaron a Acosta para que llevara a la base de tu equipo (U. de Chile)? Eso siempre se habló”, dijo Mendoza. Fuentes le respondió sin titubear. “No, era el mejor equipo del momento. Bicampeones, semifinalistas de Copa Libertadores. Así como ustedes fueron la base en 1991, nosotros lo fuimos en 1998″, explicó Chilenita.

“¿Pero hubo presión? Se dice…”, replicó Mendoza. Ahí Fuentes abordó directamente el caso puntual del Coca. “¿Por qué tú no estuviste en ese proceso? ¿Es verdad que tenías problemas con Nelson Acosta?”, respondió Fuentes.

“En la pregunta está la respuesta. Sí hubo problemas con Nelson. El sueño de un jugador es terminar su carrera con un Mundial y además Nelson a mí me conoció en el fútbol a poto pelado. Me hizo debutar, me hizo titular, entonces después surgieron estos problemas cuando me fui a Colo Colo, pero no me llevó“, cerró Mendoza.

Mendoza era uno de los capitanes de Chile antes de la llegada de Acota. Imagen: Archivo

Víctor Hugo Castañeda fue parte de las Eliminatorias a Francia 1998, pero se retiró antes del Mundial y fue al torneo como ayudante técnico de Nelson Acosta, mientras Cristián sí estuvo en la nómina final como lateral derecho, el mismo puesto de Coca Mendoza.

Por las palabras de Mendoza, se infiere que la relación entre él y Acosta no quedó bien desde su traspaso de O’Higgins a Colo Colo en 1991. El uruguayo solo lo llamó a La Roja en 1997, en un amistoso contra Brasil donde la selección cayó por 4-0. Ya en 1998, el Coca estaba jugando en Santiago Wanderers. ¿Debió ir al Mundial?