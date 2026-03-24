Este martes el programa de Canal 13 “¡Qué dice Chile!” estrenará un nuevo programa donde una de las familias en competencia será liderada por un conocido ex seleccionado nacional: Cristián Castañeda, quien fue parte de la Roja que disputó el Mundial de Francia 98.

El ex integrante de la Roja acompañado por sus hijos Daniela, Pía y Jorge competirán por llevarse el importante premio por una razón familiar: recuperar lo gastado en su nieto Facundo, de cuatro años, que padece de la enfermedad congénita de Hirschsprung.

“Antes de nacer las células de su intestino grueso no se alcanzaron a formar, y no lograba evacuar por sí solo. Así que tuvimos que viajar a México a operarlo, y para eso tuvimos que juntar más o menos 40 millones de pesos”.

“Hicimos campaña por las redes sociales, organizamos un campeonato de pádel y todos nos ayudaron un montón, el mundo del deporte se portó súper. Juntamos casi el 60% sólo con ellos, y el resto son préstamos, y por eso estamos aquí, para ayudar a pagarlos y amortiguar la deuda“, explica Daniela, madre de Facundo, al respecto.

Castañeda remató la camiseta de la Roja

El exfutbolista, quien también tuvo una larga carrera en Universidad de Chile, reveló que tuvo que vender una camisera muy importante para él. “Rematé mi camiseta del Mundial del 98, me pagaron 1 millón 600 mil pesos, y aunque un compañero me decía que no la vendiera, que él me ayudaba, de todos modos lo hice y quedó en buenas manos porque el chico es un futbolero coleccionista”.

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“Lo bonito que tiene el fútbol es que en los momentos de adversidad todos ayudan, con razón mi papá me decía que en la vida es mejor tener amigos que tener plata”, comentó el exfutbolista.

En síntesis: