La Roja vuelve a la cancha. En el cierre de este mes, el equipo nacional participará de la FIFA Series, donde enfrentará dos amistosos internacionales. Los rivales son Cabo Verde y Nueva Zelanda.

La selección, que sigue bajo el mando de Nicolás Córdova, ya está en Auckland preparando el primer encuentro, que será contra los africanos este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas en Eden Park.

Este martes 24, el conjunto vivió un día especial de entrenamientos. Y es que hubo un llamado abierto para que hinchas chilenos viviendo en Oceanía fueran parte de la práctica de la selección. Y así fue.

Decenas de fanáticos llegaron al Trusts Arena, centro donde está entrenando la Roja, para acompañar a los jugadores. “Donde sea que jugamos, siempre hay un chileno. Entrenamiento junto a nuestra gente“, fue la reacción en redes sociales.

El entrenamiento especial que vivió la Roja | Carlos Parra/FFCh El entrenamiento especial que vivió la Roja | Carlos Parra/FFCh

El entrenamiento especial que vivió la Roja | Carlos Parra/FFCh

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Dónde ver a la Roja en sus amistosos por la FIFA Series

Los dos amistosos internacionales de la Roja serán transmitidos por TV abierta. CHV estará a cargo de llevar los duelos contra Cabo Verde (viernes 27 a las 00:00 horas) y Nueva Zelanda (lunes 30 a las 03:15) a las pantallas chilenas.

Además, se espera que ambos partidos estén disponibles a través de ESPN y Disney+ Premium. Por supuesto, todos los detalles de estos encuentros estarán en RedGol.

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