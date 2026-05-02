Arturo Vidal va con todo proyectando su futuro como entrenador en el fútbol chileno. El King no descansó ni en el Día del Trabajador y se puso el buzo para dirigir al borde de la cancha.

Así lo desclasificó su video en redes sociales, donde se le vio en la charla durante un partido del Rodelindo Román, en el fútbol amateur. El Rode es el equipo donde nació el ídolo de Colo Colo y es ahí donde parte como DT también.

Hace unas semanas ya se había visto al King en su debut triunfal con el elenco de San Joaquín, pero ahora ya se mostró con propiedad: con charla, pizarra y lápiz en mano se toma en serio su nueva pega.

Detalles del Arturo Vidal entrenador

Arturo Vidal se dejó ver en la charla del camarín del Rodelindo Román, donde repartió instrucciones a sus dirigidos, muchos de ellos amigos del barrio. El King fue claro a la hora de pedir orden al jugar.

“Ustedes se acomodan abiertos los dos, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Hay que presionar bien alto, no alcanzan a pasar la mitad de la cancha”, partió diciendo.

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Tras eso, Vidal no dudó en tirarle las orejas a sus dirigidos. Con efusiva arenga, pidió que “el arquero tiene que estar más adelantado, tratemos de jugar más, tener la pelota”.

“No apurarnos, ellos son más ordenador pa’ jugar, partamos ordenaditos”, cerró. El King inicia así su ruta en la banca donde siempre dejó en claro que tiene un grna objetivo: dirigir a la selección chilena.

Video: así dirige el King