Universidad de Chile tiene una verdadera prueba de fuego cuando enfrente a Deportes La Serena, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de La Liga 2026.

Los azules, que suman cuatro puntos, tienen la obligación de sumar una victoria para ir a la caza de Audax Italiano y Unión La Calera, ambos con seis unidades, de manera que no se les escape en la clasificación.

Esto, porque sólo un equipo avanza a las semifinales de este reducido torneo, por lo que esta jornada es de muchas definiciones para el técnico Fernando Gago en su paso por la U.

Los azules contarán con Charles Aránguiz ante La Serena. Foto: Andres Pina/Photosport

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La pelea de la U esta jornada en la Copa de La Liga

La Copa de La Liga suma una nueva fecha este fin de semana largo, donde varios de los grupos comienzan a definir quiénes pelearán el paso a la siguiente ronda, que es la semifinal del torneo.

En ese sentido, Universidad de Chile saldrá al campo de juego en el estadio La Portada, a las 15.00 horas, sabiendo el resultado de Audax Italiano que recibe a Unión La Calera a las 12.30 horas en La Florida.

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Por lo mismo, habrá una presión extra para los dirigidos por el técnico Gago en la U, teniendo en cuenta la obligación de sumar para continuar su lucha por la clasificación.

Una prueba de fuego para el entrenador argentino, quien, además, quiere aprovechar el buen ambiente que le dejó el Clásico Universitario, cuando vencieron por 1-0 a Universidad Católica.

Revisa la tabla de posiciones:

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