Vuelve la acción de la Copa de la Liga y uno de los duelos que promete se jugará en el norte. Ahí, la U de Chile de Fernando Gago tendrá un duro desafío en su meta de clasificarse primero del grupo, visitando a un viejo conocido.

Deportes La Serena está al frente, en un duelo que tendrá transmisión exclusiva por TNT Sports en HBO Max. Eso quiere decir que estará solo disponible por streaming y no irá por TV.

Pero quienes ya paguen TNT Sports Premium en su cableoperador no deberán contratar adicionalmente HBO Max para ver el duelo. Eso se puede hacer activando el plan en la app.

Así puedes activar HBO Max para ver La Serena vs U de Chile

Para ver TNT Sports en HBO Max debes antenticar las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

El duelo jugado en el Nacional terminó en empate /Photosport

Estas son las dos formas de hacerlo:

Sin costo adicional

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max

o abrir la app de HBO Max Seleccionar “Iniciar sesión”

Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”

Buscar el operador de TV correspondiente

Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio

(correo y contraseña del servicio contratado)

Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido

de HBO Max y comenzar a ver el contenido Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido

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Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com, acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.

El tutorial para ver a la U: