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Marcelino Núñez asciende a la Premier League con el Ipswich Town

El jugador nacional celebró el paso a la primera división, mientras que Ben Brereton no pudo seguirlo y se quedó en la B.

Por Cristián Fajardo C.

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Marcelino Núñez logró el ascenso con el Ipswich Town.
© Getty ImagesMarcelino Núñez logró el ascenso con el Ipswich Town.

Un chileno sacó pasajes a la Premier League. Se trata de Marcelino Núñez, quien logró el gran objetivo con el Ipswich Town con el ascenso desde la Championship a una de las ligas más competitivas del mundo.

El volante formado en Universidad Católica fue titular en la victoria por un marcador de 2-0 sobre el Queens Park Rangers, lo que significó el subir a la primera división.

Con este resultado quedaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones, lo que les dio el ascenso directo y la próxima temporada serán parte de la Premier League.

Justo cuando se hablaba que Marcelino Núñez cambiaría de equipo, con el interés del Coventry City, campeón de la categoría y también ascendido, ahora podrá pensar sus próximos pasos.

Marcelino Núñez fue titular. (Photo by Paul Harding/Getty Images)

Marcelino Núñez fue titular. (Photo by Paul Harding/Getty Images)

Ben Brereton se quedó con las ganas del ascenso a la Premier League

Una jornada de definiciones se vivió en la Championship buscando el ascenso o ser parte de los playoffs para conseguir el sueño del salto a la Premier League, con dos chilenos protagonistas.

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Uno fue Marcelino Nuñez con el salto directo a la primera división, pero el otro no pudo con la cuota de ilusión que les quedaba: Ben Brereton.

Esto, porque el Derby County perdió por 2-1 ante el Sheffield United, con el chileno de titular en el encuentro que derrumbó todas las esperanzas de avanzar a una postemporada para definir otro cupo de ascenso a la Premier League, a la que asistirán el tercer, cuarto, quinto y sexto lugar.

El equipo de Brereton terminó en la octava posición, por lo que se acabó el sueño de Premier League por esta temporada, con un Ben que deberá definir su futuro en Inglaterra.

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Mira la celebración de Marcelino Núñez:

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