Un gran momento vive actualmente Marcelino Núñez. El ex volante de la UC ha tenido una destacada temporada en el Championship con el Ipswich Town, lo que los tiene cerca de lograr el ascenso a la Premier. Sin embargo, esta no sería su única opción de debutar en la máxima categoría del fútbol inglés, ya que un equipo ya habría decidido ir por su fichaje.

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Así es, porque según informan medios ingleses, Marcelino aparece como prioridad para el Coventry City, conjunto que también juega en el Championship, es líder y ya ascendido a la división de honor del fútbol inglés.

Coventry City de Frank Lampard acelera por Marcelino Núñez

El equipo logró el ascenso de forma anticipada a la Premier League y es dirigido por una leyenda del fútbol como lo es Frank Lampard.

Según medios como SportsBoom y Give Me Sport, el interés por el chileno de 26 años es concreto, ya que encaja perfecto en el proyecto del ex jugador del Chelsea.

Lampard buscaría el fichaje de Marcelino Núñez de cara a la Premier 2026-27. (Imagen generada con IA / RedGol)

El Ipswich Town no quiere vender a Marcelino

Si bien la opción está instalada, la operación no sería fácil, sobre todo por el desenlace del Ipswich Town en la recta final del torneo y el alto valor que piden por el nacional.

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De acuerdo a reportes ingleses, la dirigencia del Ipswich Town no tiene intención de dejar salir a su figura y, para negociar, exige una cifra cercana a los 27 millones de dólares, casi el doble de lo que pagaron en 2025 por su fichaje (US$14 millones).

A esto se suma que tiene contrato vigente hasta 2029, lo que complica aún más cualquier opción de negociación.

Si bien el Coventry City ya logró el ascenso, el Ipswich Town está a un triunfo de asegurar el ascenso directo a la Premier League, lo que en la práctica se traduce en que el conjunto británico podría evitar fortalecer a un rival de categoría y decidir hacer un esfuerzo para contar con Núñez en la máxima división.

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Los números de Marcelino Núñez esta temporada

El nacional ha respondido con creces al conjunto “Blue“, sumando un total de 3 goles y 10 asistencias en su primera temporada, siendo figura clave en el posible ascenso a la Premier League.

En resumen