Alexis Sánchez no lo pasa bien y su presente no es para nada nuevo. A río revuelto, ganancia de pescadores dicen en Universidad de Chile y Matías Zaldivia ya se imagina siendo compañero del tocopillano.

El Niño Maravilla fue formado en Cobreloa, fue campeón con Colo Colo, pero siempre ha soñado con usar la camiseta del Romántico Viajero. José Delaigue, quien crio a Sánchez y a quien él identifica como su padre, era hincha del Bulla y el bicampeón de América quiere homenajear a quien falleció en 2011.

Zaldivia quiere tener de compañero a Sánchez

Alexis Sánchez pasa por uno de sus momentos más difíciles. En Sevilla está a punto de descender y tocopillano ni siquiera es protagonista. De hecho, en los últimos partidos ni ha ingresado, algo que no agrada al futbolista de 37 años.

La imagen de Sánchez en los andaluces no ha sido buena y como finaliza contrato, se hace difícil que siga en un club de primer nivel en Europa. Es ahí donde a los seguidores de Universidad de Chile se les prende la ampolleta de la ilusión de juntarlo con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

ver también Video: el paso a paso para activar TNT Sports en HBO Max sin costo adicional en La Serena vs U de Chile

Esta semana asumió Cecilia Pérez como nueva presidenta de Azul Azul y la ex ministra también se refirió a la opción de que Alexis Sánchez cumpla su sueño de jugar con la U en el pecho. Quien se sumó ahora fue Matías Zaldivia, quien le abrió el portón del CDA al Niño Maravilla.

“Esos jugadores hablan por sí solos. Si llega, bienvenido sea”, tiró Zaldivia antes de viajar con el plantel a La Serena para enfrentar a los Papayeros por la Copa de la Liga. Ahora solo resta saber la voluntad real de Sánchez, sobre si quiere dejar Europa para ser bullanguero.

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez con la parka de la U y Junior Fernandes. Imagen: X

En el pasado Alexis Sánchez ha coqueteado con la opción de llegar a Universidad de Chile. Uno de sus mejores amigos es Junior Fernandes, quien es muy querido en el Romántico Viajero. Los próximos días son claves para saber si sigue viva o se apaga la llamita de la ilusión.