Se viene una nueva fecha de la Copa de la Liga y los hinchas de U de Chile se preguntan cómo ver a su equipo tras el anuncio de TNT Sports. Es que el duelo no irá por TV, sino que exclusivamente vía streaming.

Ahí, HBO Max será la señal a cargo de la transmisión del partido ante Deportes La Serena, en el norte. Pero si ya tienes contratado TNT Sport Premium en tu cableoperador, no es necesario pagar de más para ver online el encuentro.

¿Cómo activar HBO Max para ver a U de Chile?

Hinchas de Deportes La Serena, U de Chile y el fútbo criollo en general podrán ver el encuentro exclusivamente en HBO Max sin costo adicional. Para eso existen dos alternativas simples:

Dos duelos previos registran este año: un triunfo azul en Liga de Primera y empate en Copa de la Liga/Photosport

Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional)

Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando su cuenta web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña). Tras eso, seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

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Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max

o abrir la app de HBO Max Seleccionar “Iniciar sesión”

Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”

Buscar el operador de TV correspondiente

Ingresar con los datos de usuario ( correo y contraseña del servicio contratado)

del servicio contratado) Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido

la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido

Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

● Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.

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