La serie de aventuras Ed Stafford: Rituales del Mundo marca el regreso del reconocido explorador y experto en supervivencia a las pantallas de Discovery y HBO Max. En esta nueva producción, Ed Stafford emprende una desafiante travesía para conocer y experimentar de primera mano algunos de los rituales de iniciación más extremos, peligrosos y exigentes del mundo.

A lo largo del programa, el aventurero recorrerá seis destinos ubicados en África, América Latina y Asia Oriental, donde se integrará a comunidades tribales tradicionales para participar directamente en ancestrales ceremonias de paso hacia la adultez.

Ed Stafford se sincera sobre el estreno de rituales del mundo

Antes de profundizar en las experiencias que vivió durante el rodaje, Ed Stafford explicó que su visión sobre los rituales de iniciación cambió por completo tras convivir con distintas comunidades indígenas.

“He aprendido mucho sobre supervivencia por mi cuenta, pero lo que descubrí al observar los ritos de iniciación indígenas fue algo distinto. Uno podría pensar, de forma estereotípica, que se trata de jóvenes golpeándose el pecho, demostrando su fuerza y tratando de probar lo duros que son para convertirse en líderes tribales o algo así, ese es un cliché, y me di cuenta de que en realidad no se trataba de eso en absoluto”.

Agregando que mientras más se involucraba, más se daba cuenta de algo importante. “Todo se trataba de dejar atrás el egoísmo y abrazar el sentido de comunidad y las responsabilidades que implica, supongo, convertirse en adulto. Al vivir esa experiencia, creo que, de forma extraña, aprendí muchísimo. Además, cumplí 50 años justo después de Navidad”.

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Al ser consultado sobre cómo el vínculo con las comunidades locales impactó su experiencia durante la grabación, Stafford reflexionó sobre el efecto que tuvo esta inmersión cultural no solo en el desarrollo de la serie, sino también en su visión personal.

“Supongo que entré en esto pensando que sería una serie de desafíos que pondrían a prueba mi coraje y valentía. No me había dado cuenta del verdadero significado que hay detrás de los ritos de iniciación y, ya sabes, experimenté muchos cambios inesperados”.

“Por ejemplo, estaba aprendiendo kung-fu en el Templo Shaolin, en China, y los chicos que me ayudaban y cuidaban tenían unos 18 años. Eran atletas increíbles, capaces de hacer volteretas hacia atrás, saltos mortales y todo eso. Para mí era realmente difícil. Acababa de cumplir 50 años y ya no soy tan ágil ni tan joven como antes, así que me costaba bastante”.

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Añadiendo que “así fue como terminé aprendiendo a vivir en un entorno donde sentía que necesitaba desesperadamente tener el control. Cuando otras personas parecían intentar controlarme, me enojaba, y ahí me di cuenta de que era una actitud que tenía y que necesitaba superar”.

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“A lo largo de toda la serie hubo varias epifanías de ese tipo, aunque no siempre fueron las que pensé que tendría antes de empezar. Así que sí, creo que es curioso: no hace falta ser adolescente para atravesar un rito de iniciación”, explicó.

¿Cuándo se estrena Ed Stafford: Rituales del Mundo?

La serie programó su estreno para el próximo 4 de mayo a partir de las 22:00 horas. A lo largo de seis episodios, la serie llevará a la audiencia por escenarios remotos y sagrados, desde la selva amazónica hasta aldeas africanas y territorios ancestrales de China.

Durante este recorrido, Ed enfrentará desafíos de alto impacto, como soportar 24 horas de intenso dolor en Brasil o participar en arriesgados saltos sobre toros en Etiopía, explorando hasta dónde pueden llegar el cuerpo, la mente y el respeto por tradiciones milenarias.

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