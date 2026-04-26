Un esperado estreno acaba de aterrizar en Latinoamérica. Universal+ anunció la llegada a Chile de la cuarta temporada de Ghosts, la exitosa comedia que se ha ganado a la audiencia con su mezcla de humor y elementos sobrenaturales, y que ya está disponible desde este viernes 24 de abril en la plataforma.

La tercera temporada finalizó con una inesperada sorpresa: La boda de Isaac y Nigel no se concretó, pero eso no es lo peor, ya que Isaac ahora está en las garras de Patience. La serie regresa con 22 nuevos episodios que prometen sorprender y hacer reír a los fans.

Brandon Scott Jones es uno de los protagonistas de la producción, donde da vida a Isaac Higgintoot, un veterano de la Guerra de Independencia y exmiembro del Congreso Continental Americano.

Si bien el actor cuenta con una extensa trayectoria en la actuación, también tiene un pasado poco conocido en el tenis, del que habló en conversación con Redgol, revelando su faceta como deportista.

Brandon Scott Jones adelanta el estreno de Ghost 4

Sobre el intenso final de temporada, donde Patience arrastra a Isaac al “lodo”, Jones señaló: “Te diré cuál fue mi reacción a esa escena: pensé ‘oh, bien’. Siento que Isaac ha tomado decisiones bastante cuestionables a lo largo de la serie, decisiones difíciles, pero de alguna manera siempre logra salir un poco ileso. Y esta fue la primera vez en que realmente recibió lo que merecía”.

“Entiendo que se eligió a sí mismo cuando dejó a Nigel en el altar, algo que forma parte de su proceso de aprender a ser honesto con quien es. Pero, al mismo tiempo, también tiene que entender que sus decisiones afectan a otras personas”.

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Ghost llegó con su cuarta temporada a Universal+.

“El hecho de estar muerto y ser un fantasma no significa que no impacte a los demás. Por eso, me gustó verlo enfrentar las consecuencias y pagar el precio por lo que hizo”, puntualizó.

Asimismo, sobre lo que enfrentará esta temporada señaló: “Creo que esta será una temporada en la que Isaac tendrá la oportunidad de mirarse a sí mismo y preguntarse si realmente es una buena persona. Y creo que, en el fondo, él quiere serlo, pero ahí está justamente lo difícil: darse cuenta de lo complejo que es lograrlo, incluso de formas que no esperaba.

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“Un pequeño adelanto que puedo dar es que tendremos un episodio de flashback bastante extenso, donde lo veremos en distintos momentos de su vida, en etapas en las que no siempre fue tan buena persona como le habría gustado ser”.

“Además, más adelante en la temporada, se enfrentará a su archirrival, Alexander Hamilton. No puedo decir mucho más, pero ese es un gran adelanto de lo que viene”.

En la misma línea, sobre el matrimonio fallido de Isaac y Nigel y cómo será la dinámica está temporada, señaló: “Sabes, es una relación muy compleja, ¿no? A mí me resulta muy graciosa. Creo que, en el fondo, son más mejores amigos que amantes. Ambos son personas que no están dispuestas a dejar atrás su historia como soldados, incluso habiendo estado en bandos opuestos en un mismo conflicto”.

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“Y es muy divertido ver cómo eso se sigue manifestando incluso en los momentos más insignificantes de su ‘vida’ después de la muerte. Pero, al final, lo que intentan es coexistir como ex que están atrapados juntos por la eternidad”.

“¿Y qué significa realmente eso? Imagínate dejar a alguien plantado en el altar y saber que tendrás que verlo todos los días por el resto de la eternidad. Es algo muy difícil”.

La desconocida carrera como tenista de Brandon Scott Jones

Antes de consolidarse como actor, Brandon Scott Jones tuvo un sólido paso por el deporte. Durante su juventud en Bel Air, Maryland, destacó como un tenista altamente competitivo, posicionándose entre los 10 mejores del estado y alcanzando el puesto número 27 en la región del Atlántico Medio.

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Su desarrollo deportivo también estuvo marcado por su participación en la United States Tennis Association (USTA), donde compitió a nivel juvenil. “Crecí jugando tenis, y es un deporte muy individual, que exige mucha autosuficiencia”.

“Creo que eso te enseña un nivel de resiliencia muy importante: incluso en los peores días, cuando cometes errores o no te sientes bien, tienes que levantarte e intentarlo de nuevo al día siguiente”.

“Y como actor, eso es totalmente cierto. Muchas veces te dicen que no, de hecho, la mayoría de las veces, y solo en contadas ocasiones llega el sí. En mi caso, tuve la suerte de recibir uno, y eso me permitió seguir avanzando”, añadió el actor.

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Asimismo, que este pasado en las canchas le enseñó a enfrentar los momentos complejos en la actuación. “Pero son esos momentos intermedios, cuando enfrentas el rechazo, los que realmente importan: tienes que volver a intentarlo una y otra vez, seguir adelante y no rendirte”.

“Al mismo tiempo, también es muy entretenido trabajar con el elenco, porque entendemos que, aunque cada uno es un individuo, todos formamos un equipo. Además, somos muy fanáticos de los deportes, así que cuando tenemos la oportunidad de sentirnos como un equipo, es cuando más lo disfrutamos. Y creo que eso también se refleja en la serie”, puntualizó.

Brandon Scott Jones recomienda ver Ghost

Sobre el encantó que tiene la serie, el actor fue tajante en decir: “Creo que, si estás empezando a ver la serie sin saber mucho, lo primero que diría es que tiene una premisa genial: es súper divertida. Es como imaginarte viendo una comedia tipo The Office o Modern Family, es decir, una historia laboral o familiar, pero con un giro completamente distinto”.

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“La gran diferencia es que aquí tienes miles de años de historia conviviendo en un mismo lugar. Entonces, de pronto, puedes ver interacciones tan insólitas como la de un vikingo con una hippie, y eso hace que todo sea mucho más único en comparación con una relación tradicional”, añadió.