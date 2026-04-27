Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario 202 al derrotar por 1-0 a Universidad Católica, por la fecha 11 de la Liga de Primera, en el Estadio Nacional. Junto al triunfo azul y el primer gol de Juan Martín Lucero con el Chuncho, una imagen quedó grabada en la retina de los hinchas de la U.

Es que el cara a cara y provocación de Matías Zaldivia a Cristián Cuevas sobre el final del partido no pasó desapercibida para nadie…

Se jugaban los descuentos con la U defendiendo la ventaja mínima. Zaldivia bloqueó y protegió un balón por la banda de Juan Francisco Rossel, y tuvo que llegar Cuevas desde más atrás para pincharle el balón, que se fue al saque de costado.

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El efusivo festejo y provocación de Zaldivia a Cuevas

Zaldivia le gritó en la cara a Cuevas, que cayó en el juego del experimentado azul, respondiendo con un pechazo. Zaldivia se mantuvo con las revoluciones a tope sin dejar de abrir desafiante la boca, sin dejar de extinguir su grito.

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Cuevas reaccionó intentando darle una palmadita en la oreja, pero Zaldivia evadió el contacto, aún exaltado, gritándole quizás qué cosa.

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Si bien Zaldivia no logró que Cuevas se ganara la segunda tarjeta amarilla, el Estadio Nacional celebró a rabiar el rugido del defensor azul. La Católica no logró recuperar el balón para armar el ataque, la U seguía en ventaja y la pelota era propiedad del Chuncho.

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La imagen quedó grabada en la transmisión por la cámara lateral de TNT Sports, pero ahora la señal sorprendió con un ángulo inédito desde la línea de fondo contraria, con el cuadro más abierto.

Resumen:

-Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario número 202.

-El delantero Juan Martín Lucero anotó su primer gol oficial con la camiseta azul.

-Matías Zaldivia protagonizó un fuerte cara a cara contra Cristián Cuevas durante los descuentos del partido.

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