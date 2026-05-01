En su primera temporada con el Ipswich Town, con polémico traspaso de por medio, el chileno Marcelino Núñez está a un partido de alcanzar el sueño de regresar a la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

Este sábado 2 de mayo se juega de forma íntegra la última fecha del Championship, donde lo que resta por definir es el segundo equipo que acompaña al campeón Coventry City, y los que jugarán la liguilla por el tercer ascenso.

Ipswich Town recibirá en Portman Road al descendido Queen’s Park Rangers, y la lógica pareciera indicar que puede llevarse la victoria, precisamente el único resultado que necesita para volver a la Premier, con Marcelino Núñez en el campo de juego.

¿Qué necesita Marcelino Núñez para ascender a Premier League?

La eventual victoria le permitiría a los azules llegar a los 84 puntos, inalcanzables para sus perseguidores Milwall y Middlesbrough. Ahora, esto es fútbol y milagros se han visto concretarse, por lo que la concentración y confianza debe estar en lo más alto.

Es que si Ipswich llega a empatar con el QPR, queda con 82 unidades y se expone a que el tercero (Milwall) gane su duelo contra otro de los descendidos, Oxford United, y le supere en la Tabla. Y el escenario puede ser peor para Marcelino y compañía.

Porque si por esas cosas el equipo de Núñez llega a perder, y tanto Milwall o el Boro obtiene un resultado diferente, definitivamente caera a puestos de la liguilla por el tercer ascenso a la Premier, y se extendería la temporada unas semanas más.

Publicidad

Publicidad

En resumen

Marcelino Núñez busca el ascenso a Premier League con el Ipswich Town este sábado.

busca el ascenso a Premier League con el este sábado. Queens Park Rangers será el rival en Portman Road el 2 de mayo .

será el rival en Portman Road el . 84 puntos asegurarían el ascenso directo superando a Milwall y Middlesbrough.

¿Cuándo es el encuentro?

El duelo clave por el ascenso para el chileno e Ipswich Town ante Queen’s Park Rangers se disputará en Portman Road el sábado 2 de mayo desde las 7:30 de la mañana (en Chile).

Publicidad

Publicidad

Así está la Tabla de Posiciones del Championship