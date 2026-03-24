La selección chilena se sigue preparando en Auckland para los amistosos internacionales de la fecha FIFA ante la selección de Cabo Verde y la selección de Nueva Zelanda.

Por lo mismo, el técnico Nicolás Córdova trabaja con los jugadores en la preparación de estos partidos, donde llamó la atención que hay invitados especiales en los entrenamientos.

Todo, porque apareció un campeón de América como llamado para esta gira por Oceanía, Manuel Suárez, quien fue ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Copa América Centenario.

Pero no fue el único, porque también es parte de la delegación el ex delantero de Universidad de Chile y jugador de la Roja César Cortés, quien tiene una participación activa.

César Cortés y Manuel Suárez en los entrenamientos de la Roja. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

ver también “Siempre hay un chileno”: El entrenamiento especial que vivió la Roja en Auckland

Manuel Suárez y César Cortés fueron invitados por la Roja

Fue la propia ANFP quienes explicaron el rol de los invitados a la selección chilena en la gira por Oceanía: “El Cuerpo Técnico de Nicolás Córdova sumó dos nuevos integrantes que fueron invitados especialmente por la Gerencia de Selecciones Nacionales para participar de los dos amistosos que se disputarán en tierras oceánicas”

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“Manuel Suárez, ex ayudante Técnico de Juan Antonio Pizzi en La Roja campeona de la Copa América Centenario 2016 y el ex seleccionado nacional César Cortés“, detallan.

“Como Gerencia de Selecciones Nacionales nos interesa fortalecer el vínculo con profesionales y figuras que han sido parte de la historia de La Roja y que siempre pueden aportar sobre todo en este período con Nicolás Córdova como Director Técnico de la Adulta. Manuel puede aportar toda su experiencia como ayudante técnico y César también está desarrollando una carrera como técnico. Estamos convencidos de que esta política de puertas abiertas y relacionamiento es positiva para el momento de preparación que estamos viviendo”, explicó el gerente de Selecciones Nacionales, Felipe Correa.

Manuel Suárez trabajó con Pizzi en la Copa América Centenario 2016. Foto: Andres Pina/Photosport

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