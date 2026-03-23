La selección chilena vuelve a la cancha en este mes de marzo. La Roja, otra vez bajo el mando de Nicolás Córdova, afrontará dos nuevos amistosos internacionales tras sus últimos encuentros ante Rusia y Perú en noviembre.

En esta ocasión, el combinado nacional será parte de las FIFA Series, un formato impulsado por la FIFA que permite enfrentar a selecciones de distintas confederaciones durante las fechas FIFA. Chile se medirá ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, partidos que se jugarán en Oceanía.

Duelos claves para el cuerpo técnico, que busca seguir probando fórmulas y afianzar una base de jugadores pensando en lo que viene. Además, no se descartan novedades en la nómina, con posibles sorpresas en el plantel.

¿Cuándo juega Chile vs. Cabo Verde?

El próximo partido entre la Selección Chilena y Cabo Verde se juega este viernes 27 de marzo, a partir de las 00:00 horas de Chile, en el Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda.

Si bien MEGA tendrá los derechos de TV de cara al Mundial 2030, los partidos de Chile ante Cabo Verde y Nueva Zelanda se podrán ver por televisión abierta y completamente GRATIS a través de CHV , canal que mantendrá la transmisión de los encuentros rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Estos son los canales según tu cableoperador:

CHV

11.1 (TDT)

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Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Adicionalmente, también estarán disponibles vía streaming en las plataformas digitales del canal: app MiCHV, transmisión online de CHV.cl o mediante el canal de YouTube de CHV.

Además, se espera que estos partidos cuenten con transmisión vía ESPN y Disney+ Premium. De esta manera, los hinchas podrán seguir el regreso de la selección chilena en esta nueva fecha FIFA a través de distintas plataformas.

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Partidos de Chile – Marzo (FIFA Series) 📍 Sede: Auckland, Nueva Zelanda

🏟️ Estadio: Eden Park Partido Fecha Hora (Chile) Chile vs. Cabo Verde Viernes 27 de marzo 00:00 Chile vs. Nueva Zelanda Lunes 30 de marzo 03:15

En resumen