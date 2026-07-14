Le dicen Pampa, jugó en el Cacique y tanto antes como después de eso estuvo en Audax Italiano. Atendió el llamado de RedGol, demostró su admiración total por La Pulga y le puso paños fríos a los tintes de clásico fuera de la cancha entre ambos países. También le dejó una alerta al Cacique por la gran ventaja en la tabla de la Liga de Primera.

Hace varios años, entre 2011 y 2014, Mauro Olivi vistió la camiseta de Colo Colo y no tiene tanta ansiedad por la semifinal del Mundial 2026 que disputará su país, Argentina frente a Inglaterra. De hecho, por su trabajo actual, reconoció que se perdió el otro duelo de la ronda de cuatro mejores.

Sí, el de España, que se impuso ante Francia con una exhibición de fútbol, Olivi no lo siguió. “El trabajo en el campo no nos va a dejar verlo”, le contó el Pampa a RedGol, donde analizó este clásico entre los trasandinos y los ingleses que se disputará este miércoles 15 de julio.

“Los partidos de Argentina los vi casi todos, hubo algunos que no seguí. Algunos más que otros. Yo no soy muy de mirar partidos”, reconoció el oriundo de Bahía Blanca, quien en el fútbol chileno también vistió la camiseta de Audax Italiano. Precisamente desde los Tanos saltó al Cacique.

Mauro Olivi celebra un gol de los albos con Esteban Paredes. (Marcelo Hernandez/Photosport).

De todas maneras, no esconde su admiración por Lionel Messi, goleador del certamen con ocho conquistas. Las mismas que tiene el francés Kylian Mbappé. “No estoy preocupado. Es un partido y ya está la garantía de que Argentina jugará hasta el último día del Mundial”, afirmó Olivi.

“Eso ya es importante. Pudimos salir campeones del último Mundial y ahora es la única selección americana entre los cuatro mejores. Todo es positividad. No hay preocupación. La mochila de que Messi saliera campeón ya se la sacaron. Amo a ese muchacho”, agregó el otrora atacante de los albos. Y luego de su estadía en el Eterno Campeón, regresó al cuadro audino.

Lionel Messi con el título que Argentina ganó en Qatar 2022. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Es todo más tranquilo. Scaloni dijo que es un partido de fútbol más y no hay más que eso. Se juega contra Inglaterra, que tiene lo que significa haber estado en la guerra, el Mundial de Maradona, pero no más que eso”, sentenció Mauro Olivi, quien evidentemente aún sigue a los albos.

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Olivi tiene plena tranquilidad por el Argentina vs Inglaterra y le manda alerta a Colo Colo: “No es casette ni biri biri”

Así como Mauro Olivi tiene total calma por el duelo que Argentina afrontará contra Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026, también sabe que Colo Colo no puede confiarse a pesar de la gran ventaja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

Los albos le sacaron 10 puntos a la Universidad Católica, escolta en la tabla. “Sé que están muy bien, sacaron una ventaja importante. Pero no es casette ni biri biri. Argentina perdía 2-0 y lo da vuelta al final contra Egipto. Son cosas que pasan en el fútbol y uno no se tiene que confiar”, afirmó el Pampa Olivi.

Mauro Olivi desde Argentina. (Foto: Cedida).

También tuvo algunas palabras para Arturo Vidal, quien ha sido clave en esta campaña 2026. “Está vigente todavía, tiene muchas ganas de seguir y creo que no se valora del todo lo que se tendría que valorar”, sentenció Mauro Olivi desde el campo donde pasa la mayoría de sus días.

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