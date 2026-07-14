El sindicato de árbitros confirmó la designación de Juan Lara como parte del VAR en el partido entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026.

Todos estaban atentos a quiénes serían designados para el VAR en el esperado partido entre Inglaterra y Argentina en semifinales del Mundial 2026, sobre todo después de que se conociera al juez principal.

El polémico estadounidense Ismail Elfath, de 44 años, será encargado de impartir justicia en Atlanta. Sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins lo asistirán, y el italiano Maurizio Mariani será el cuarto oficial.

Ahora, la gran noticia es que el controvertido réferi tendrá la asistencia de un chileno para este miércoles 15 de julio. Y es que Juan Lara será asistente del VAR en el duelo entre los Tres Leones y la Albiceleste.

El Sindicato de Árbitros Profesionales de la ANFP confirmó la designación. “Felicitamos a Juan por esta nueva designación internacional para semifinales la máxima cita del fútbol mundial“, informaron.

Juan Lara va al VAR en el partido entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026

Juan Lara será asistente del italiano Marco Di Bello en el partido entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026. Será otra presentación del juez nacional, con destacada participación en la Copa del Mundo.

En cuartos de final, estuvo presente en el VAR para el partido entre Argentina y Suiza. Antes, estuvo en México vs Inglaterra y Paraguay vs Francia en octavos, y en Suiza vs Argelia y Costa de Marfil vs Noruega en 16avos.