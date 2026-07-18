El delantero cerró su participación en la Copa del Mundo metiéndose en la historia grande. Eso sí, todo puede cambiar en la final.

Kylian Mbappé le dijo adiós al Mundial 2026 entrando en la historia con todo. Pese a que Francia no pudo en la definición por el tercer puesto tras caer 6 a 4 ante Inglaterra, el delantero se dio el gusto de borrar a Lionel Messi y así transformarse en el máximo goleador no solo de esta edición, sino del torneo.

El atacante del Real Madrid fue parte importante de la reacción de los Galos que, a la larga, no les alcanzó para quedarse con el bronce. Sin embargo, Kiki se jugaba un partido aparte intentando adueñarse de la cima de la tabla de artilleros de la Copa del Mundo.

Con un doblete, el francés cumplió con su objetivo y así comenzar una nueva era del fútbol. Eso sí, siempre y cuando Lionel Messi junto a Argentina no le arruinen sus planes en la gran final ante España.

Kylian Mbappé es una bestia: supera a Lionel Messi como el máximo goleador de los mundiales

A sus 27 años, Kylian Mbappé logra llevarse, por ahora, su premio personal del Mundial 2026. El delantero aportó con un doblete en la caída de Francia ante Inglaterra en la definición por el tercer puesto y es el nuevo máximo goleador en la historia del torneo.

Kylian Mbappé se hace gigante en el Mundial luego de superar a Messi en 2026 y en la tabla histórica de goleadores. Foto: Getty Images.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

Con el partido 4 a 0 en contra, el 10 tomó las riendas y lideró el intento de remontada de su equipo. Anotando en los 48′ y 66′, estuvo a nada de lograr el empate que pudo cambiar todo. No obstante, los ingleses encontraron un gol que les dio un respiro.

Esto le permitió a Kylian Mbappé llegar a los 10 goles en la presente edición del Mundial, dejando atrás a Lionel Messi con 8 y Erling Haaland con 7. Aunque esta no es la única tabla en la que el francés y el argentino estaban peleando.

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En la tabla de goleadores históricos de los mundiales, el galo alcanzó los 22 y se transformó en el máximo artillero de todos los tiempos. Esto, en la misma cantidad de partidos, lo que habla de la bestialidad que ha significado cada vez que ha jugado el torneo.

Pero más allá de su alegría, el francés aún no puede respirar tranquilo. Lionel Messi está cerca con 21 tantos y, anotando un doblete, podría volver a dejarlo atrás para que tenga que esperar hasta la próxima edición de la Copa del Mundo para pelear por la cima.

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Kylian Mbappé se va del Mundial 2026 demostrando por qué llegó a pelearle a los grandes. El delantero se transforma en el máximo goleador en la historia de los mundiales y queda a la espera de lo que ocurra en la final para saber si se quedará con ese título hasta el 2030.

Así queda la tabla de goleadores del Mundial

Mundial 2026 Todos los mundiales 1. Kylian Mbappé (10) 1. Kylian Mbappé (22) 2. Lionel Messi (8) 2. Lionel Messi (21) 3. Erling Haaland (7) 3. Miroslav Klose (16) 4. Harry Kane (6) 4. Ronaldo Nazario (15) 5. Jude Bellingham (6) 5. Gerd Müller (14)

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En resumen, Mbappé y el Mundial