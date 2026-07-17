En España recuerdan que Messi renunció a su seleccionado en los mismos pasillos del estadio donde el domingo jugará la final del mundo.

La selección Argentina jugará este domingo la final del Mundial ante España en el estadio de New Jersey, el mismo en que el la selección chilena les ganó la Copa América Centenario hace 10 años.

Por lo mismo, los medios hispanos empiezan a hacer eso de esa pesadilla que vivió Lionel Messi aquella vez, cuando además de perder la definición señaló en los pasillos de ese recinto que renunciaba a la selección argentina.

A pesar de que fue con elástico la dimisión y a los pocos meses volvió a vestir la camiseta albiceleste, le recuerdan que en ese lugar vivió “el peor infierno”.

Fue Aritz Gabilondo, redactor jefe de As España, quien sacó los trapitos al sol en la previa de la definición de la Copa del Mundo. “Hace diez años, precisamente en el Metlife donde se juega la final ante España, perdió la Copa América y se derrumbó anunciando su retirada internacional“, indica.

La portada que le dedican a Messi en España

“Tanto sufrió y lloró Messi”

Chile no solamente le quitó el sueño de su primera Copa América a Messi el 2016, sino que además lo hizo tirar la toalla tras perder su tercera final consecutiva aquella vez.

El meme de la Copa América Centenario

“El estadio en el que tanto sufrió y lloró, aquel en el que definitivamente se hundió porque entendía que no podía triunfar con Argentina como acostumbraba a hacerlo con el Barça, le recibe de nuevo con una dimensión completamente distinta”, detallan desde España.

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Claro, Messi fue capaz de dar vuelta la historia. De perdedor a ganador. Y a tener la chance de seguir agrandado su historia, pues tiene al alcance de la mano la opción de ser campeón del mund nuevamente.

“Un giro de 180 grados que demuestra que Messi hizo bien al recular, y que en la vida siempre hay segundas oportunidades para quien se las trabaja”, establecen sobre el crack argentino.