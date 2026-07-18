La Albiceleste y la Roja se enfrentarán este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al nuevo campeón del mundo tras dejar en el camino a Inglaterra y Francia, respectivamente.

Este domingo se disputará la esperada final del Mundial 2026, donde Argentina y España se enfrentarán en busca del título que consagrará al nuevo campeón del mundo.

Después de superar exigentes semifinales, la Albiceleste y la Roja buscarán cerrar el torneo con la copa en sus manos.

España dio el golpe al imponerse por 2-0 sobre Francia, mientras que Argentina protagonizó una épica remontada frente a Inglaterra para instalarse nuevamente en la definición del certamen.

¿Dónde ver Argentina vs. España?

La gran final se disputará este 19 de julio a las 15:00 horas en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

En Chile, el encuentro será transmitido por Chilevisión en televisión abierta. Además, la señal contará con una programación especial que comenzará a las 13:00 horas, con la cobertura en terreno de Daniel Matamala y Claudio Bustíos desde Nueva Jersey.

También la transmisión estará disponible bajo la señal de DSports y las plataformas de streaming de DGO y Paramount+.

Así llegan Argentina y España a la final

Argentina clasificó a la fase eliminatoria como líder del Grupo J luego de vencer por 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

En la ronda de los dieciseisavos de final superó a Cabo Verde por 3-2 en el tiempo extra. Posteriormente protagonizó una gran remontada para derrotar por 3-2 a Egipto en octavos de final y luego eliminó a Suiza por 3-1 en los cuartos.

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En semifinales, la selección dirigida por Lionel Scaloni volvió a mostrar su carácter. Inglaterra abrió la cuenta con un tanto de Anthony Gordon, pero cuando el partido parecía escaparse apareció Enzo Fernández para igualar el marcador en los minutos finales.

Argentina va por el bicampeonato (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Ya en el tiempo suplementario, Lautaro Martínez marcó el gol del triunfo que selló la clasificación de la Albiceleste a una nueva final del mundo.

España, en tanto, inició su campaña con un empate sin goles frente a Cabo Verde. Luego derrotó por 4-0 a Arabia Saudita y por 1-0 a Uruguay para avanzar a la fase eliminatoria.

A partir de ahí, el conjunto español mostró toda su jerarquía: goleó por 3-0 a Austria en dieciseisavos de final, venció por la mínima a Portugal en octavos, eliminó por 2-1 a Bélgica en cuartos y, en semifinales, sorprendió al derrotar por 2-0 a Francia.

España regresa a las finales del Mundial (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Con ese triunfo, España volvió a una final del Mundial después de 16 años y ahora buscará conquistar un nuevo título frente a Argentina.