El argentino adelantó lo que será final del Mundial 2026 ante España de este domingo en Nueva York. “Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos”, declaró el 10 trasandino.

Argentina y España se tienen una cita para este domingo 19 de julio. A partir de las 15:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York ambas selecciones definirán al gran campeón del Mundial 2026, en lo que promete ser un partido que pase a la historia.

Mientras la albiceleste buscará su cuarta consagración a nivel planetario tras levantar la Copa del Mundo en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022, España tiene como objetivo bajar su segunda estrella luego de quedarse con la edición de Sudáfrica 2010.

Además, en la Gran Manzana tendremos un verdadero choque generacional, con Lionel Messi y Lamine Yamal luchando por ser el mejor del planeta. Dos jugadores que, de manera increíble, el destino quiso unirles en la final de la Copa del Mundo.

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El reencuentro de Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026

Este partido llega 19 años después de la mítica foto en que Messi bañó a un bebé Lamine Yamal en una campaña de la Unicef, algo que fue tildado por el propio astro argentino como una “locura”.

“Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez”, declaró Messi en el Fanatics Fest previo a la final.

Sobre la ya mítica imagen de ambos, el delantero del Inter Miami sostuvo que “lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también”.

19 años después Lionel Messi y Lamine Yamal se verán las caras en la final del Mundial 2026.

“Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también”, concluyó.

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En síntesis