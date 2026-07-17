“Pensé que era IA”: en España no creían en la foto viral de Lionel Messi con Lamine Yamal

Mikel Merino, actual compañero de Lamine Yamal, se refirió a una imagen que fue tomada cuando Messi comenzaba en Barcelona.

Lionel Messi y Lamine Yamal se encontrarán en la final del Mundial. No será la primera vez que se enfrenten cara a cara: lo hicieron hace casi 20 años, cuando el español era una guagua.

Es una famosa foto que se hace viral en las últimas horas y que se explica porque los jugadores de Barcelona en 2007 posaron con niños pequeños y sus familias para un calendario.

Fue parte de las actividades de caridad del diario local Sport y de la UNICEF, momento en la que la familia de Yamal ganó un concurso para poder participar de esa sesión.

La famosa foto de Messi con Lamine Yamal, tomada hace casi 20 años

La sorpresa de Merino en España por esa foto

Mikel Merino, actual jugador del seleccionado español y compañero de Lamine, fue consultado esta jornada por esa imagen y respondió con mucha sorpresa.

“La primera vez que la vi, pensé que era IA. Pero sí, es divertido cómo la vida funciona a veces. Tiene estas situaciones especiales que crees que son escritas por alguien”, aseguró el hispano.

Además aplaude que ahora se encuentren en una final. “Es increíble que dos de los mejores jugadores, pues espero que Lamine en el futuro sea uno de ellos, compartan una foto como esa“, dice.

“Espero que veamos un final muy brillante, con estos dos protagonistas en su peak, jugando y dando a todos los fans un gran espectáculo”, agregó Merino.

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Cerró sobre la final diciendo que “tengo una increíble confianza en mí mismo y en mis posibilidades, y cada vez que voy al campo creo que voy a poder causar un impacto para el equipo. Pero honestamente, espero que cualquiera sea el héroe. Llo que importa es que el equipo gane”.