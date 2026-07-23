El atacante uruguayo le dedicó lindas palabras a su compañero del Inter Miami tras anotar un doblete en el 3-2 sobre Chicago Fire.

Pese a que se quedó con las ganas de levantar el trofeo, el Mundial 2026 de Lionel Messi quedará para la historia. El atacante del Inter Miami, a sus 39 años, fue la gran figura de Argentina con ocho goles y cuatro asistencias que lo metieron en el debate por ser el mejor de todo el torneo.

Uno que no se guardó elogios para el ex Barcelona fue Luis Suárez, quien tras anotar un doblete en el triunfo por 3-2 del Inter Miami sobre Chicago Fire en el reinicio de la MLS en Estados Unidos tuvo lindas palabra para su compañero.

El delantero uruguayo, quien no pudo jugar el certamen planetaria al no ser considerado por Marcelo Bielsa en el combinado celeste, puso a Messi como un ejemplo para todos, sobre todo por su avanzada edad.

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Los elogios de Luis Suárez a Lionel Messi tras el Mundial 2026

El charrúa declaró que “Lionel Messi es admirable. Dio una demostración más de la ambición que tiene por ser el mejor jugador del mundo jugando hasta el último partido dejándolo todo”.

“Dejó a su selección allá arriba, tiene cero reproches contra sí mismo por lo que demostró”, añadió Suárez.

Luis Suárez puso a Lionel Messi como ejemplo tras su gran Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, el ex Liverpool y Barcelona afirmó que “por la edad que tiene, creo que es un ejemplo para todos; podría haber estado en su casa y fue con esas ganas de querer ganar la Copa del Mundo con su país, y lamentablemente no pudo”.

Cabe recordar que Lionel Messi concluyó este Mundial 2026 con ocho goles y cuatro asistencias. Fue el segundo máximo goleador del torneo y solo fue superado por los diez goles del francés Kylian Mbappé.

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En síntesis