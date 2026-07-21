El delantero no quiso formar parte del recibimiento en Buenos Aires con el resto de sus compañeros tras perder ante España en Nueva York.

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Si hay un jugador al que le pegó duro el perder la final del Mundial 2026 en Argentina fue a Lionel Messi. Y es que el atacante dijo adiós a las Copas del Mundo sumando una nueva amargura, tal y como en Brasil 2014, y dejando un saldo de una victoria y dos caídas en este tipo de definiciones.

Por lo mismo el jugador del Inter Miami buscó abstraerse de varias cosas una vez consumada la derrota por 1-0 ante España en Nueva York. Sin ir más lejos, no quiso ser parte del recibimiento al plantel en Buenos Aires durante este lunes.

Aunque, tampoco se quedó en Miami como algunos medios adelantaron, sino que optó por buscar algo de paz en sus tierras y con sus más cercanos antes de volver a la acción.

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El destino que Lionel Messi eligió para sanar tras perder la final

Durante horas de esta madrugada el atacante de 39 años aterrizó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Rosario, donde a pesar del frio y del horario, varios fanáticos lo esperaban.

El segundo máximo goleador histórico de las Copas del Mundo fue escoltado por un gran operativo de seguridad, impidiendo que fuera registrado por los pocos medios que llegaron al lugar.

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Se espera que el rosarino esté junto a su familia unos días en su casa del barrio privado Kentucky, en Fune. Posterior a ese descanso el delantero regresará a Estados Unidos para incorporarse a los trabajos del Inter Miami.

Cabe recordar que Lionel Messi cerró este Mundial 2026 con ocho goles y cuatro asistencias. Cerró como el segundo máximo goleador del torneo y solo fue superado por los diez goles del francés Kylian Mbappé.

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En síntesis