El periodista español trajo a la memoria la derrota de la Albiceleste ante la Roja en la Copa América Centenario de 2016.

Los 104 partidos del Mundial 2026 son historia, porque este domingo se jugó la gran final, donde España dio cuenta de Argentina y de esta forma alzó su segundo título planetario.

El cuadro europeo hizo gala de su juego colectivo de posesión del balón y se impuso gracias al solitario gol de Ferran Torres, cuando se jugada el minuto 106′ del tiempo reglamentario.

Los españoles están de fiesta, porque luego del título logrado en Sudáfrica 2010 se imponen nuevamente, frente a la Albiceleste, y enfrentarán el Mundial 2030 como anfitriones y campeones vigentes.

ver también La FIFA inicia procedimiento contra Argentina por ordinaria pelea tras la final del Mundial 2026

Mister Chip se acuerda de Chile tras la derrota de Argentina en Nueva York

En España están de fiesta y uno de los periodistas ibéricos más reconocidos es Alexis Martín Tamayo, Mister Chip, quien recordó a la selección chilena tras la derrota de Argentina.

El estadístico trajo a colación lo sucedido en la final de la Copa América Centenario 2016, donde la Roja venció al equipo de Lionel Messi en Nueva York, misma sede del partido de este domingo.

Tweet placeholder

“Ha vuelto a pasar 10 años después y en el mismo sitio. El MetLife Stadium está maldito para Messi y para Argentina“, publicó el español en X.

Argentina se quedó con las ganas de obtener su cuarta estrella y perdió claramente la final ante España en Nueva York, tierra prohibida para el conjunto transandino.

En síntesis

España venció a Argentina y alzó su segundo título del Mundial 2026 en Nueva York.

y alzó su segundo título del Mundial 2026 en Nueva York. Ferran Torres anotó el gol del campeonato en el minuto 106 de juego.

anotó el gol del campeonato en el minuto 106 de juego. Mister Chip recordó la derrota de Argentina en el mismo estadio hace 10 años.