Tres certeras estadísticas hacen que popular selección sea la nueva ganadora de la Copa del Mundo, poniendo fin al sueño del bicampeonato trasandino.

Se vienen las semifinales del Mundial 2026 y solo hay campeones del torneo entre los cuatro mejores. Es ahí donde uno de los favoritos es Argentina, con Lionel Messi a la cabeza.

Pese a las críticas acusando ayuditas arbitrales, el seleccionado albiceleste ha sabido sortear momentos claves en el torneo. Eso sí, hay una estadística que los condena con miras al bicampeonato.

Presentando como “Las tres grandes maldiciones de la Copa del Mundo”, el estadístico Mister Chip lanzó la bombita. El español sepultó a los trasandinos y otros dos semifinalistas a base de datos para ser campeones.

Las estadísticas para un nuevo monarca del Mundial 2026

Bajo los datos del popular estadístico español Mister Chip, España será el nuevo campéon de la Copa del Mundo. Hay tres “maldiciones” que condenan a los otros semifinalistas del Mundial 2026, tal como informó el hispano.

Una de ellas es que el vigente Balón de Oro nunca ha ganado la Copa del Mundo. “Adiós, Dembélé”, lanzó el español, apuntando a que esa “maldición condena a Francia.

Inglaterra tampoco será campeona de este certamen, siempre bajo la estadística “profética” de Mister Chip. El hombre de las estadísticas apunta a que “nunca una selección con técnico extranjero ha ganado la Copa del Mundo. Adiós, Tuchel”.

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Finalmente, su maldición sepulta también a Argentina. El español informó que “la selección que empezó el torneo como número 1 del Ranking FIFA nunca fue campeona. No llores por mí, Argentina”.